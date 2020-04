Non riusciva ad accettare l’idea che la loro breve relazione fosse finita dopo pochi giorni. Così Virginia Sanjust di Teulada, ex annunciatrice e conduttrice Rai, avrebbe iniziato a perseguitare un suo coetaneo quarantenne. Sono stati mesi di inferno per l’uomo che, dopo l'ennesimo episodio, ha deciso di sporgere denuncia. Quindi per l’ex “Signorina Buonasera” – una delle ultime ad aver ricoperto questo ruolo in televisione – sono scattati gli arresti domiciliari, nella casa di cura di Roma in cui si trova ricoverata da qualche tempo, viste le sue gravi condizioni di disagio psichico.

Come riferisce il quotidiano Il Messaggero le accuse mosse contro di lei dal pm romano Antonio Verdi sono quelle di stalking e violazione di domicilio.

Le persecuzioni da parte di Virginia Sanjust sono cominciate quando l’ex ha troncato la relazione

A quanto pare Virginia Sanjust di Teulada – figlia dell’attrice Antonella Interlenghi e di Giovanni Sanjust di Teulada, nobile di origini sarde – avrebbe iniziato a rendere la vita impossibile al quarantenne subito dopo la fine della loro breve storia, che l’uomo aveva preferito interrompere al termine di un primo periodo di frequentazione.

Da quel momento l’ex conduttrice, che non aveva accettato che quel rapporto si concludesse così bruscamente, avrebbe iniziato a manifestare una serie di comportamenti persecutori sempre più gravi e molesti. Infatti la Sanjust non si sarebbe limitata a suonare a tutte le ore il campanello di casa della vittima o a telefonare frequentemente, ma sarebbe arrivata a compiere pedinamenti e ad introdursi nell’abitazione, con continue minacce.

I molteplici tentativi di Virginia Sanjust per entrare nella casa nell’ex

Gli episodi più gravi imputati a Virgina Sanjust risalirebbero a circa un anno fa: infatti all’inizio di maggio 2019 la conduttrice avrebbe forzato una finestra dell’appartamento dell’uomo per farsi trovare da lui in salone. “Voleva a tutti i costi che convivessimo – ha spiegato agli inquirenti il 40enne – si tratta di una persona instabile”.

Pochi giorni dopo ci sarebbe stata un’altra aggressione in cui l’ex sarebbe stato schiaffeggiato. Questi atti persecutori si sarebbero ripetuti per tutta l’estate, fino al settembre scorso, quando la Sanjust, dopo essere stata allontanata per l’ennesima volta da quella casa, avrebbe utilizzato un vaso di terracotta per rompere un vetro e rientrare nell’abitazione. Ci sarebbe poi l’episodio dello scorso dicembre, quando la presentatrice avrebbe contattato i vigili del fuoco, inventandosi di essere uscita senza portar con sé le chiavi e quindi inducendoli a farla rientrare nella residenza del suo ex, prima di un nuovo intervento delle forze dell’ordine, questa volta per cacciarla via.

Virginia Sanjust è stata sottoposta ad una perizia psichiatrica

Secondo quanto appreso da Il Messaggero, le aggressioni da parte della Sanjust sarebbero continuate fino a due mesi fa: addirittura la donna, dopo essersi intrufolata per l'ennesima volta nell'appartamento, avrebbe anche cercato di allontanare il legittimo proprietario, invitandolo a lasciare la casa. A quel punto l'uomo, dopo aver tollerato per sei mesi gli eccessi della ex annunciatrice, ha deciso di sporgere denuncia contro di lei. In queste settimane la conduttrice – finita tempo fa al centro del gossip per una presunta amicizia del cuore con Silvio Berlusconi – è stata sottoposta ad una perizia, disposta dai magistrati, che ne escluderebbe l'incapacità di intendere e di volere, pur sottolineandone la fragilità psicologica.

In base a questi risultati si è stabilito di procedere agli arresti domiciliari presso la casa di cura dalla Capitale dove si trova ora la presentatrice, che normalmente risiede nella zona di Ponte Milvio, sempre a Roma.