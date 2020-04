Ad oggi, 29 aprile 2020, in Romania sono stati confermati 11.978 casi di persone infette dal nuovo Coronavirus. Delle persone confermate positivamente, 3.569 sono già state dichiarate guarite e dimesse. Allo stesso tempo, finora sono morte 685 persone con diagnosi di infezione da Covid-19. Il Ministro della Salute, Nelu Tătaru, ha affermato che la Romania non ha ancora raggiunto il picco dell'epidemia.

Il Premier Ludovic Orban, invece, ha annunciato che, in base all'evolversi del virus nel Paese, tra le varie possibilità attuabili dopo la data del 15 maggio vi sono: la dichiarazione dello stato di allerta, un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza oppure un allentamento delle misure restrittive.

I numeri del coronavirus in Romania

Dalle ultime informazioni trasmesse dal Gruppo di comunicazione strategica nazionale, sono stati registrati altri 362 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Al momento, 247 pazienti sono ricoverati in ospedale presso i reparti di terapia intensiva. Inoltre, sul territorio rumeno, ci sono ben 12.042 persone in quarantena istituzionalizzata. Altre 22.690 persone sono in isolamento presso il proprio domicilio, sotto controllo medico. Finora, sono stati elaborati 166.993 tamponi in tutto il Paese.

Nelle ultime 24 ore, 587 persone hanno telefonato al 112, 1.928 alla linea aperta appositamente per informare i cittadini, mentre 4.318 persone sono state multate per un valore complessivo di 8,85,343 lei, per non aver rispettato le misure restrittive imposte dal governo rumeno.

Le ultime vittime del coronavirus in Romania

Tra le ultime vittime del coronavirus in Romania, vi sono: una donna di 66 anni, una donna di 87 anni ed un uomo di 72 anni, ricoverati presso l'Ospedale di Hunedoara; un uomo di 71 anni ed una donna di 76 anni, ricoverati presso l'Ospedale di Galați; un uomo di 47 anni, un uomo di 53 anni, un uomo di 58 anni, un uomo di 63 anni, un uomo di 67 anni, una donna di 78 anni ed una donna di 90 anni, ricoverati presso l'Ospedale di Suceava; una donna di 52 anni, ricoverata a Neamț; un uomo di 59 anni, una donna di 76 anni e due donne di 86 anni, ricoverati a Bucarest; una donna di 62 anni, ricoverata ad Arad.

I cittadini rumeni all'estero

Per quanto riguarda la situazione dei cittadini rumeni all'estero, secondo le informazioni ottenute dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari rumeni all'estero, sono 2.205 i cittadini rumeni risultati positivi al Covid-19. Di questi, 1.247 si trovano in Italia, 560 in Spagna, 269 in Germania, 70 nel Regno Unito, 29 in Francia, sei in Giappone, quattro in Austria, tre negli Stati Uniti, tre in Belgio, due in Namibia, due in Indonesia, due in Svizzera, due in Turchia ed uno ciascuno in Argentina, Tunisia, Irlanda, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti e Svezia.

Dall'inizio dell'epidemia, 88 cittadini rumeni sono morti all'estero, mentre 21 sono stati dichiarati guariti.