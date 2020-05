Alla vigilia della nuova ripartenza annunciata per lunedì 18 maggio, i numeri del contagio da Covid-19 fotografano una situazione ancora in divenire. I numeri, peraltro in diminuzione, potrebbero essere suscettibili di aumento proprio a seguito della riapertura di numerose attività, dal commercio alla ristorazione, dai parrucchieri fino ad alcuni servizi alla persona in varie regioni italiane.

224.760 positivi complessivi alla Covid-19 in Italia al 16 maggio

A dare i numeri, ancora una volta, come avviene ormai da mesi, il Dipartimento della Protezione Civile. Alla data del 16 maggio, in Italia le persone che sono risultate positive alla Covid-19 sono 224.760.

Rispetto al 15 maggio si è registrato un aumento di 875 nuovi casi.

Il totale dei deceduti in Italia è di 31.763, dei quali 153 morti nelle ultime 24 ore. Per valutare i possibili sviluppi di un eventuale contagio anche alla luce della ripartenza del 18 maggio, è significativo il dato delle persone che risultano, come sono state definite dal Dipartimento della Protezione Civile, "attualmente positive". Si tratta di 70.187, con una diminuzione di 1.883 assistiti rispetto al 15 maggio. Dei 70.187 positivi attuali, 775 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 33 pazienti rispetto alla giornata precedente.

Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi da Covid-19 sono 10.400.

Anche in questo caso si registra una diminuzione di 392 ricoverati rispetto al 15 maggio. L'84 per cento degli "attualmente positivi", ovvero 59.012 persone, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi da Covid-19 definiti lievi. È salito a 122.810, con un incremento di 2.605 rispetto alla giornata precedente, il numero dei dimessi e dei guariti.

Covid-19: Lombardia e Piemonte registrano il maggior numero degli attualmente positivi

Il Dipartimento della Protezione Civile fotografa anche la situazione nelle regioni italiane. Gli "attualmente positivi", sempre in riferimento a sabato scorso, indicano ancora al primo posto la Lombardia con 27.679 persone.

Segue il Piemonte con 10.702. Quindi l'Emilia Romagna con 5.852 e il Veneto con 4.162.

Nel resto d'Italia, i dati relativi alle persone positive alla Covid-19 è di 2.943 in Toscana, di 2.533 in Liguria, di 4.022 nel Lazio, di 2.657 nelle Marche, di 1.710 in Campania, di 2.104 in Puglia, di 1.659 in Sicilia e di 1.423 in Abruzzo. Si passa poi sotto la soglia dei mille nella Provincia autonoma di Trento con 345 "attualmente positivi", in Friuli Venezia Giulia con 680, nella Provincia autonoma di Bolzano con 343, in Umbria con 81, in Sardegna con 415, in Valle d'Aosta con 75, in Calabria con 474, in Molise con 215 e in Basilicata con 113.