Il pollo coi peperoni è una delle tradizioni gastronomiche romane, che si tramanda in generazione in generazione e in particolare viene comunemente mangiato in occasione del pranzo di Ferragosto.

Ingredienti

Quantità per due persone:

olio d'oliva extravergine

sale q.b.

pepe q.b.

Un pollo

Cinque peperoni

vino, due bicchieri

brodo di pollo, due bicchieri

Il procedimento

La ricetta è molto più semplice da realizzare di quanto appaia in un primo momento. Occorre avere a disposizione un buon pollo, meglio se ruspante, in modo che la carne resti attaccata alle ossa.

Servirà poi mezzo bicchiere di olio d'oliva, meglio se extravergine. Servono ovviamente anche i peperoni, meglio se di diverso colore. Quindi procuratevi un bicchiere di vino bianco secco. Preparate anche a lato due bicchieri di brodo di pollo.

Per iniziare occorre fiammeggiare il pollo per eliminare gli eventuali residui sulla pelle. Spezzarlo poi in pezzi medio-piccoli. Salate e pepate il pollo e ponetelo in un tegame abbastanza ampio a fuoco vivo per circa un quarto d'ora. Quando sarà rosolato bene, irrorate con il vino bianco.

Nel momento in cui il vino sarà evaporato, aggiungete i peperoni tagliati in pezzi non troppo grandi né troppo piccoli. Bisogna poi coprire il tutto e lasciar cuocere a fuoco vivo, aggiungendo di tanto in tanto il brodo tenuto da parte.

Per capire la cottura basatevi sull'esperienza e soprattutto sull'olfatto. Quando sentirete il buon odore di pollo coi peperoni significherà che il piatto è pronto. Servitelo così com'è, senza aggiungere altri contorni, dato che il piatto è già ricco di per sé.

Suggerimenti e curiosità

Tra gli accorgimenti da seguire in primo luogo c'è quella di scegliere un pollo di qualità.

Importante è anche, nel momento in cui si puliscono i peperoni, eliminare i semi e le pellicine interne. Occorre ricordare che il peperone è un prodotto dell'estate per eccellenza: il fatto di trovarlo tutto l'anno sugli scaffali dei supermercati può far dimenticare questa caratteristica. Ma fino a qualche decennio fa nessun romano avrebbe mai mangiato il pollo con i peperoni in inverno.

Avrebbe invece aspettato, vedendolo crescere nell'orto, per degustarlo al meglio all'attesissimo pranzo di Ferragosto.

Un dettaglio: in alcune delle Ricette di pollo coi peperoni che si trovano in rete compaiono aglio e cipolla, che in realtà non devono essere presenti secondo la tradizione.