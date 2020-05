Tragedia a Porto San Giorgio, piccola cittadina di sedicimila abitanti in provincia di Fermo. Ciro Matrullo, 23enne di origine napoletana, è deceduto in seguito a un incidente stradale in sella alla sua Moto. Secondo i primi accertamenti il motoveicolo avrebbe sbandato, facendo sbalzare il ragazzo contro un cartello della segnaletica stradale. I soccorsi, purtroppo, non sono valsi a nulla: Ciro è deceduto dopo essere stato trasferito d'urgenza in ospedale. Il ragazzo lascia i genitori e due sorelle.

Porto San Giorgio: Ciro Matrullo ha perso la vita in sella alla sua moto

Aveva solo 23 anni Ciro Matrullo, il ragazzo che nella giornata di ieri, lunedì 11 maggio, ha perso la vita in un incidente stradale a Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo.

Al momento la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ma secondo le prime informazioni il fatto sarebbe accaduto intorno alle ore 20 di ieri sera, mentre il giovane era in viaggio verso casa, in sella alla sua moto: una Yamaha di grossa cilindrata. L'incidente è accaduto lungo via XX settembre.

Per cause ancora da chiarire, il motoveicolo avrebbe iniziato a sbandare e il 23enne sarebbe stato sbalzato, andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale. Un automobilista di passaggio, che ha rinvenuto il corpo del ragazzo ferito sull'asfalto, ha fatto scattare subito l'allarme.

Sul luogo dell'incidente la Croce Azzurra di Porto San Giorgio, di cui Ciro era volontario

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale, che si è occupata della chiusura del traffico per permettere i soccorsi, e gli operatori sanitari del 118 e la Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che al ragazzo hanno praticato immediatamente la rianimazione cardiopolmonare.

Con un quadro clinico gravissimo, Ciro è stato trasportato in codice rosso in ospedale, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso intorno alle ore 22. La dinamica dell'incidente stradale è in fase di ricostruzione sempre da parte della polizia stradale.

La Croce Azzurra di Porto San Giorgio ha collaborato per soccorrere Ciro Matrullo, il quale era proprio uno dei volontari della Onlus. Proprio i suoi colleghi e amici hanno deciso di salutarlo tramite la loro pagina Facebook ufficiale: "Oggi dobbiamo salutare un amico, un fratello e un volontario. Ciro dal cuore grande, dagli occhi buoni ed onesti se n’è andato ma rimarrà sempre con noi, nei nostri ricordi". Il ragazzo, di origine napoletana, lascia i genitori Gianluca e Filomena e le sorelle Valentina e Sara.