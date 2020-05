A La Maddalena, in provincia di Sassari, lunedì 11 maggio una donna di 40 anni è stata aggredita alle spalle mentre faceva jogging venendo poi abusata. La donna è stata colta di sorpresa, presso una zona isolata, da un ragazzo di 16 anni di origine tunisine, il quale dopo l'aggressione avrebbe cercato anche di ucciderla. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione di due uomini che passavano nelle vicinanze e messo in fuga il ragazzo. Soltanto la mattina seguente i carabinieri sono riusciti a localizzare il ragazzo che è stato successivamente arrestato. Dalle prime indagini, si è scoperto che il sedicenne vive in un centro di accoglienza per richiedenti asilo, presso il quale stava già scontando una pena detentiva.

Dopo l'aggressione i carabinieri hanno chiamato i soccorsi ed hanno trasportato la donna d'urgenza all'ospedale più vicino.

I dettagli della vicenda

La donna era uscita di casa da sola per fare jogging nella serata di lunedì e si era recata presso la località Moneta, in provincia di Sassari. Il sedicenne ha raggiunto la vittima poco dopo le ore 20:00 e, dopo aver abusato di lei, avrebbe tentato anche di strangolarla, ma le urla della donna hanno allertato due uomini in zona i quali hanno avvertito immediatamente i carabinieri. Il giovane, resosi conto della situazione a suo sfavore è fuggito immediatamente, cercando di nascondersi per ore nella fitta vegetazione, ma è stato individuato e bloccato dai carabinieri della zona stamattina, alle prime luci dell'alba.

In seguito il sedicenne è stato arrestato e trasferito a Sassari.

Le indagini

La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta relativa al caso, nonostante la dinamica della vicenda sia abbastanza chiara ed evidente. Dopo l'arresto, il sedicenne è stato portato in caserma ed è stato immediatamente riconosciuto dalla vittima.

Pertanto subito dopo è stato arrestato per abusi e tentato omicidio. Tuttora il ragazzo è in stato di fermo presso una comunità per minori. Durante le indagini degli inquirenti è stato scoperto, inoltre, che il giovane in passato aveva già avuto problemi con la giustizia poiché aveva minacciato con un coltello una donna che lavorava presso la comunità de La Maddalena, nella quale all'epoca viveva anche il ragazzo.

Le condizioni di salute della donna al momento sembrerebbero positive, nonostante il forte trauma vissuto. Sono ancora sconosciuti i motivi che hanno portato il ragazzo a compiere un simile gesto: le indagini sono tuttora in corso e soltanto nei prossimi giorni si potranno avere delle ulteriori conferme sul caso.