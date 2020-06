Secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, nel nostro Paese i casi totali di coronavirus, che includono anche il numero delle persone decedute e quella guarite, ammonta a 237.500. Rispetto a ieri i nuovi positivi sono 210. Il numero dei decessi si porta a 34.405 per effetto dei 34 nuovi morti confermati oggi, mentre i guariti sono 1.516 in più per un totale pari a 178.526 da inizio pandemia. I pazienti ricoverati negli ospedali sarebbero 3.301 di cui 177 sono in terapia intensiva.

Bollettino coronavirus con dettaglio regionale del 16 giugno

Di seguito riportati gli ultimi aggiornamenti della diffusione del coronavirus nelle regioni italiane.

In ben 8 regioni non si sono registrati nuovi positivi. In Lombardia la maggior parte dei nuovi casi e delle nuove vittime.

Lombardia: in data odierna si registrano 143 nuovi contagiati e il totale si porta a 92.060;

Emilia Romagna: 13 nuovi casi e 28.097 il totale da inizio pandemia;

Veneto: in 24 ore si registra un solo nuovo contagiato e il totale è pari a 19.221;

Piemonte: il totale subisce una crescita di 29 nuovi positivi e si porta a 31.090;

Marche: a causa di un nuovo positivo al tampone il totale sale a 6.763;

Liguria: rispetto a ieri ci sono 4 nuovi infetti e il totale sale a 9.891;

Toscana: oggi 3 nuovi malati di Coronavirus e il totale cresce a 10.191;

Campania: non ci sono nuovi positivi ed il totale rimane fermo a 4.613;

Puglia: nessun caso in più oggi, 4.516 il totale;

Sicilia: sull'isola oggi 2 nuovi positivi e il totale sale a 3.460;

Lazio: i 9 nuovi contagiati portano il totale da inizio epidemia a 7.967;

Umbria: il totale si porta a 1.436 includendo il solo nuovo positivo confermato oggi;

Friuli Venezia Giulia: un nuovo positivo e il totale di conseguenza sale a 3.297;

Abruzzo: oggi un solo nuovo infetto, 3.280 il totale;

Bolzano: nella Provincia Autonoma non ci sono nuovi casi di Covid-19, il totale resta a 2.611;

Provincia Autonoma di Trento: oggi nessun nuovo positivo e il totale è pari a 4.448;

Calabria: anche oggi non ci sono nuovi contagiati (terzo giorno consecutivo) e il totale è pari a 1.162;

Sardegna: in questa regione si registrano 2 positivi in più e il totale sale a 1.365;

Valle D'Aosta: per il nono giorno di fila nessun nuovo caso e il totale è fermo a 1.191;

Molise: anche in questa regione per il sesto giorno di fila non c'è nessun nuovo positivo e il totale è pari a 439;

Basilicata: nella regione meno colpita dal virus per il quinto giorno di fila non si registrano nuovi casi e il totale rimane fermo a 401.

I dati sul coronavirus nel mondo

La pandemia di coronavirus si è diffusa in tutti i continenti raggiungendo quota 8.160.000 contagiati complessivi su scala globale. I morti hanno superato la cifra di 440.000 mentre i pazienti in gravi condizioni sono 54.600. I contagiati attualmente positivi sono circa 3.460.000 mentre i guariti sono saliti a 4.700.000.

Il Nord America resta l’area in cui il virus ha colpito maggiormente: 2.517.000 casi, soprattutto negli Usa, e 146.000 morti. In Europa i contagiati salgono a 2.234.000 e i morti a circa 184.000. Sono 41.572 le vittime in Asia su un totale di 1.680.000 casi di Covid-19. In America Latina hanno contratto il virus 1.436.000 persone, 61.570 delle quali hanno perso la vita.

In Africa i casi confermati di coronavirus sono 255.000 e i decessi 6.806. Chiude l’Oceania con 8.960 infezioni da Covid-19 da inizio pandemia e 124 morti. I primi paesi per rapporto tra contagiati e popolazione sono Qatar, San Marino, Città del Vaticano, Bahrain e Andorra, mentre i primi paesi maggiori in questa classifica sono Cile, Perù e Stati Uniti (gli Usa con 6.616 casi ogni milione di abitanti). Considerando le vittime in relazione alla popolazione, i primi paesi sono San Marino, Belgio, Andorra, Regno Unito e Spagna.

I paesi dove si sono registrati più di 100.000 casi

Stati Uniti: ben 2.187.000 positivi e oltre 118.000 decessi per Covid-19;

Brasile: 891.000 casi di coronavirus e più di 44.000 morti;

Russia: quasi 546.000 contagiati e 7.284 vittime;

India: circa 10.000 vittime su un totale di 345.000 persone che hanno contratto il virus;

Regno Unito: 298.000 positivi e quasi 42.000 decessi per coronavirus;

Spagna: 292.000 casi secondo le peggiori stime e 27.136 morti;

Perù: quasi 233.000 contagiati e 6.860 vittime;

Iran: circa 9.000 vittime su un totale di 192.500 persone infettate dalla Covid-19;

Germania: 188.000 positivi e 8.887 decessi;

Turchia: quasi 180.000 casi e 4.825 morti;

Cile: circa 180.000 contagiati e 3.362 persone che hanno perso la vita;

Francia: 29.436 morti su un totale di oltre 157.000 casi;

Messico: 150.000 positivi e 17.580 decessi per coronavirus;

Pakistan: 149.000 casi di Covid-19 e 2.839 morti;

Arabia Saudita: superate le 1.000 vittime su un totale di 136.000 persone che hanno contratto il virus;

Canada: circa 100.000 casi di coronavirus e poco più di 8.100 morti nell'ultimo paese a superare la soglia di contagio.