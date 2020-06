Continuano gli aggiornamenti in merito alla diffusione del nuovo coronavirus sia a livello nazionale che mondiale. Stando all'ultimo bollettino diramato in data odierna dalla Protezione Civile, i casi totali in Italia (compresi anche i decessi e le guarigioni), ammontano a 240.310 e in una sola giornata i nuovi infetti sono 174. Sale ancora il numero dei guariti, oggi sono 307 in più, che si aggiungono al totale pari ora a 188.891. I deceduti oggi sono invece 22 che si sommano al totale che ammonta adesso a 34.738.

Aggiornamento bollettino coronavirus regionale del 28 giugno

A seguire gli ultimi dati della diffusione del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: con un aumento di 97 nuovi positivi in 24 ore e un totale pari a 93.761, si conferma la regione più colpita dal Coronavirus;

Emilia Romagna: in una sola giornata si registrano 21 nuovi contagiati e il totale si porta a 28.456;

Veneto: più 11 casi, 19.275 il totale da inizio epidemia;

Piemonte: i 14 nuovi infetti portano il totale a 31.336;

Marche: non ci sono nuovi malati di Covid-19, il totale resta a 6.785;

Liguria: in data odierna si registrano 4 nuovi contagiati e il totale si assesta a 9.967;

Campania: oggi zero nuovi positivi e il totale rimane fermo a 4.665;

Toscana: in 24 ore i positivi sono 5 e il totale sale a 10.243;

Puglia: anche oggi nessun nuovo caso e il totale è fermo a 4.531;

Sicilia: non si registrano nuovi positivi e il totale resta fermo a 3.077;

Lazio: i 14 nuovi contagiati fanno salire il totale a 8.096;

Umbria: in questa regione oggi non ci sono nuovi positivi, 1.440 il totale;

Abruzzo: un solo nuovo malato, 3.286 il totale;

Provincia Autonoma di Bolzano: un nuovo caso in 24 ore, 2.637 il totale aggiornato;

Trento: la Provincia Autonoma registra un incremento di 3 nuovi positivi al coronavirus e il totale si porta a 4.863;

Calabria: oggi un nuovo contagio, 1.180 il totale da inizio pandemia;

Sardegna: sull'isola si registra un nuovo positivo, 1.364 il totale:

Valle D'Aosta: resta 1.194 il totale dato che neanche oggi si registrano nuovi contagiati;

Molise: 445 il totale, non ci sono nuovi infetti;

Basilicata: per il diciassettesimo giorno di fila non vi sono nuovi contagi e il totale rimane fermo a 401, confermandosi la regione con meno casi di Covid-19.

Oltre 10 milioni di casi di coronavirus nel mondo

I casi nel mondo hanno raggiunto l’impressionante numero di 10.154.000, facendo registrare un ingente incremento anche durante la giornata del 27 giugno con un più 176.558 positivi su scala globale. I morti sono 502.500 (4.500 nella giornata di ieri) mentre le persone in condizioni critiche sono quasi 58.000. Mentre i pazienti dichiarati guariti e dimessi sono 5.500.000, sarebbero ancora almeno 4.150.000 quelli malati e con sintomi. In Nord America per la prima volta si supera la soglia dei tre milioni di casi di Covid-19: i positivi da inizio epidemia sarebbero 3.030.000 mentre i morti 166.000. In Europa le vittime sono di più, 191.000 circa, ma i casi registrati sono 2.410.000 in costante rallentamento sul piano giornaliero.

Al contrario, corre l’epidemia in Asia dove si toccano i 2.184.000 contagiati e i decessi per Covid-19 sono pari a 54.500. Sempre più casi anche in Sud America: 2.103.000 positivi e 81.200 deceduti. In Africa le vittime sono stabili a 9.530 mentre i casi di coronavirus salgono lievemente a 375.000. Infine in Oceania si sono registrati da inizio pandemia 9.322 casi e 126 morti.

Gli stati dove si sono superati 200.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: 2.610.399 contagiati dal Covid-19 e 128.211 decessi;

Brasile: ben 1.319.274 positivi ufficiali e 57.149 vittime;

Russia: 634.437 infezioni da Covid-19 e 9.073 decessi;

India: 546.771 positivi da inizio pandemia e 16.458 vittime;

Regno Unito: 311.151 casi di coronavirus e 43.550 morti;

Spagna: 295.549 casi e 28.341 vittime;

Perù: i malati di coronavirus sarebbero 276.000 in totale e i morti 9.135;

Cile: 267.766 infezioni da inizio crisi e 5.347 decessi;

Italia: dettagli nel primo paragrafo;

Iran: 222.669 contagiati e 10.508 vittime;

Messico: 212.802 casi conclamati e 26.381 decessi;

Pakistan: 202.955 contagi da coronavirus e 4.118 morti.