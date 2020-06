Continuano gli aggiornamenti sul coronavirus sia in Italia che nel resto del mondo. Secondo l'ultimo bollettino, ad oggi i casi totali nel nostro Paese (compresi i decessi e i guariti) sono 239.961 e i nuovi infetti in una giornata sono 259. Sale ancora fortunatamente il numero delle persone guarite, che raggiunge quota 187.615 per effetto dei 890 nuovi guariti. Le persone decedute sono 34.708 compresi i 30 nuovi. Sono 159 i ricoverati in terapia intensiva. Nel mondo i casi sono prossimi a raggiungere quota 10 milioni mentre i morti sono più di 493.000. In ben 11 stati si sono superati i 200.000 casi di Covid-19: l'Italia si trova al nono posto per diffusione del virus su scala globale.

Coronavirus dettaglio regionale del 26 giugno

Quello che segue è il bollettino aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: registra oggi ben 156 nuovi casi e il totale raggiunge quota 93.587;

Emilia Romagna: i nuovi positivi al virus oggi sono 46 e il totale si porta a 28.393;

Veneto: 5 nuovi infetti, 19.262 il totale da inizio pandemia di Covid-19;

Piemonte: rispetto a ieri si riscontra una crescita di 15 nuovi casi e il totale aumenta a 31.311;

Marche: 2 positivi nuovi in 24 ore, 6.783 il totale da inizio crisi;

Liguria: i 4 nuovi casi portano il totale da inizio epidemia a 9.958;

Toscana: per effetto dei 2 nuovi infetti il totale si assesta a 10.226;

Campania: oggi i positivi sono 3 e il totale sale a 4.665;

Puglia: a causa di un nuovo contagio il totale si porta a 4.531;

Sicilia: oggi nessun nuovo caso in questa regione, 3.076 il totale da inizio epidemia;

Lazio: i 13 nuovi positivi portano il totale a 8.064;

Umbria: a causa di un nuovo caso il totale si porta a 1.440;

Friuli Venezia Giulia: 2 nuovi malati di Covid-19, il totale ammonta a 3.307;

Abruzzo: a causa di un nuovo positivo il totale raggiunge quota 3.285;

Bolzano: in data odierna non ci sono nuovi positivi e il totale resta a 2.634;

Trento: oggi più 4 casi che portano a 4.859 il totale;

Calabria: oggi vengono registrati 3 nuovi positivi e il totale si porta a 1.178;

Sardegna: non ci sono nuovi positivi, 1.362 il totale;

Valle D'Aosta: il totale è fermo a 1.194, per il secondo giorno di fila non si registrano nuovi infetti;

Molise: il totale sale a 445 a causa del nuovo caso riscontrato oggi;

Basilicata: per il quindicesimo giorno consecutivo questo territorio non registra nuovi contagiati e il totale rimane fermo a 401.

Lo stato della pandemia nel mondo

La pandemia di Covid-19 ha causato ad oggi ben 493.000 morti in tutto il mondo. I positivi sono saliti a quota 9.768.000 anche per effetto dei numeri della giornata del 25 giugno che ha registrato il secondo incremento giornaliero di sempre: ben 180.000 nuovi casi in 24 ore.

Mentre i guariti sono saliti a 5.290.000, i malati restano ben 3.984.000 e 57.500 di essi sono in gravi condizioni. L’America del Nord resta il continente più martoriato dalla pandemia con 2.920.000 casi e 163.000 morti. In Europa ci sono più vittime, 190.000, ma meno casi totali, 2.380.000. In Asia i contagiati sono almeno 2.085.000 e i decessi più di 52.000.

Vicina alla soglia dei due milioni di casi è l’America Latina (1.987.000) mentre le vittime sarebbero 78.000. In Africa il Covid-19 è stato contratto da 351.000 persone e ha causato 9.104 vittime. Meno duro l’impatto in Oceania dove i casi totali sarebbero limitati a 9.224 e i morti sarebbero solo 126.

I paesi dove con almeno 200.000 casi di coronavirus

Di seguito la lista dei paesi con maggior numero di casi di Coronavirus su scala mondiale:

Stati Uniti: 126.897 morti su 2.510.836 casi di coronavirus confermati;

Brasile: 55.054 vittime su 1.233.147 persone che si sono ammalate di Covid-19;

Russia: 621.000 contagiati e 8.781 decessi;

India: 498.404 casi di coronavirus registrati e 15.424 morti;

Regno Unito: 43.230 decessi per Covid-19 su 308.000 persone che hanno contratto il virus;

Spagna: 294.985 positivi da inizio pandemia secondo le peggiori stime e 28.338 morti;

Perù: 268.602 casi e 8.761 decessi confermati;

Cile: 263.360 contagiati dal virus e 5.068 decessi;

Italia: 239.961 positivi alla Covid-19 e 34.708 vittime;

Iran: 10.239 vittime su 217.724 casi totali di coronavirus;

Messico: 203.000 contagiati e 25.060 morti.