Gianni Rizzo, imprenditore di 36 anni e campione di pesca sportiva di Rovigo, ha perso la vita a causa di un fulmine che lo ha colpito mentre si trovava sulla barca con un amico, sul lago di Bolsena, a Gradoli (Viterbo). L'uomo è stato travolto da una scarica che lo ha sbalzato in acqua. Gianni era molto conosciuto nell'ambiente del Bass Fishing e aveva vinto molte gare: il cordoglio di amici e ammiratori ha invaso i social.

Gradoli: Gianni Rizzo deceduto colpito da un fulmine

Il grave fatto si è consumato nel pomeriggio di ieri, 8 giugno, sul lago di Bolsena. Gianni Rizzo ed un suo amico di 39 anni si erano recati a Gradoli per un pomeriggio di pesca e con molta probabilità stavano girando un documentario della specialità sportiva.

Intorno alle 16:30, un fulmine ha colpito Rizzo che aveva la canna in fibra di carbonio in mano ed è stato sbalzato in acqua. L'amico si è tuffato per tentare di riportarlo in barca e salvarlo, ma non ce l'ha fatta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati soccorsi in un primo momento da alcuni pescatori nelle vicinanze che li hanno portati a riva. I sanitari del 118 sono giunti subito dopo, ma purtroppo il personale medico non ha potuto fare altro che confermare il decesso dell'uomo. L'amico di 39 anni è stato ricoverato al Bertolli, ma le sue condizioni non sono gravi.

Il pescatore era in barca con un amico ed è stato fulminato e sbalzato in acqua

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Gradoli per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Probabilmente, il video che i pescatori stavano girando poco prima dell'incidente, potrà essere d'aiuto agli inquirenti per ricostruire gli ultimi minuti prima dell'accaduto.

La salma di Gianni Rizzo è stata restituita ai familiari dopo il riconoscimento. Imprenditore nel settore della pesca con la T3 distribution, importava ed esportava per l'Italia i prodotti più rinomati come black flagg, damiki, duo, frogg toggs.

Grande appassionato ed esperto di bass fishing (è stato anche campione del mondo di pesca sportiva), Rizzo era molto conosciuto dall'ambiente. Il lago di Bolsena era uno dei suoi luoghi preferiti per praticare il suo sport e girare i filmati per divulgare il bass fishing. In poche ore la triste notizia si è diffusa attraverso i social con decine di messaggi che in queste ore stanno riempendo le pagine di Facebook da parte di amici e ammiratori, ancora increduli per quanto accaduto in quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio sul lago.

Da quattro anni, Gianni Rizzo aveva sposato la sua fidanzata, Claudia Carbonin, più giovane di quattro anni e anche lei di Rovigo.