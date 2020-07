Tragedia nella mattinata del 12 luglio a Ramon di Loria, in provincia di Treviso. Davide Tesfazsion, 38enne di Castelfranco Veneto (ma residente da anni a Bassano del Grappa, Vicenza) ha perso la vita in seguito a un tremendo impatto con la sua moto. A bordo con lui c'era anche una ragazza di 21 anni, che ha riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire le cause dell'incidente: si ipotizza un colpo di sonno o una distrazione.

Ha avuto un epilogo tragico l’incidente stradale che ha visto coinvolto Davide Tesfazsion all’alba di domenica 12 luglio (intorno alle 5:40) in via Ca’ Leoncino.

L’uomo si trovava a bordo della sua moto insieme a una ragazza di 21 anni.

Stavano provenendo dalla strada regionale 245 (da Castello di Godego) ed erano diretti verso Loria. Secondo i primi rilievi, effettuati dalla polizia stradale, pare che l’uomo sia uscito fuori dopo aver perso il controllo della sua moto, un Piaggio Beverly 125, a causa dell'impatto con il gradino in cemento della rotatoria, posta all’incrocio con via XXIX aprile. Tesfazsion e la passeggera sono stati sbalzati dal sellino, per poi cadere sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente, oltre alla pattuglia della polizia stradale, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Per Tesfazsion non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto: il team sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La ragazza invece, rimasta sempre cosciente e in evidente stato di choc, è stata trasportata in gravi condizioni presso l’ospedale di Castelfranco Veneto.

Secondo le prime informazioni la giovane di 21 anni avrebbe riportato diverse lesioni e fratture, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Attualmente è ricoverata presso il nosocomio trevigiano e presto i medici potrebbero sciogliere la prognosi.

Per le cause dell'incidente si ipotizza una distrazione o un colpo di sonno

Ora alle forze dell’ordine non resta che chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che possano aver provocato il terribile impatto. Al momento si ipotizza una distrazione o un colpo di sonno, complici anche la stanchezza e il buio, vista l’ora tarda. Escluso il coinvolgimento di un secondo mezzo. Appena la 21enne si riprenderà, verrà ascoltata dagli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi.

Durante il weekend appena trascorso vi sono stati pure altri incidenti in moto. A Pojana Maggiore Mirco Scaggion, di 42 anni, ha perso la vita mentre con la sua Honda 750 era diretto a fare benzina.