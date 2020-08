Mariolina De Fano, attrice barese di 79 anni, si è spenta dopo un malore. La notizia è giunta nella giornata di ieri, 18 agosto, quando la donna è si è sentita male nel suo appartamento di Bari. Volto del teatro e della tv, aveva recitato anche nella fiction di Rai 1 Raccontami. L'attrice barese aveva lavorato al Cinema anche accanto a Sergio Rubini.

Lutto nel cinema e nel teatro: si è spenta Mariolina De Fano

L'attrice barese Mariolina De Fano è deceduta a 79 anni nella sua abitazione a Bari, dopo un malore. Il fratello della donna ha allertato i soccorsi del 118 che - giunti sul posto - non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per cause naturali.

L'ultimo saluto attrice da parte della sua città è avvenuto oggi, 19 agosto, nel quartiere Libertà. I funerali si sono svolti nella chiesa del Redentore e ad attendere il feretro erano in tantissimi. In molti, rispettando la normativa per prevenire il contagio Covid-19, hanno aspettato davanti all'edificio ecclesiastico e nella piazza vicina.

Il commosso addio a Mariolina De Fano è avvenuto anche attraverso i social, grazie al cordoglio di moltissimi fan che hanno condiviso con parole sentite il dolore per la scomparsa della donna.

Il sindaco della città di Bari, Antonio Decaro, ha voluto ricordare Mariolina de Fano sul suo profilo di Facebook: "Oggi Bari piange una delle donne simbolo del teatro e della comicità della nostra città".

Anche molti attori, fra i quali Uccio De Santis e Lia Cellamare, hanno voluto esprimere il proprio dolore per la collega.

La città di Bari piange la perdita dell'attrice Mariolina De Fano

Nata nel 1940, iscritta all'anagrafe come Maria Esther De Fano, l'attrice ha avuto una carriera brillante, dimostrando la capacità di affrontare diversi ruoli e registri.

L'attrice ha rivestito ruoli drammatici e interpretato operette, anche se la sua innata comicità l'ha resa nota al pubblico per diverse commedie. La prima volta in cui ha calcato un palcoscenico ha recitato una poesia scritta da suo padre: aveva soltanto tre anni. Da quel momento tutta la sua vita è stata dedicata al mondo dello spettacolo, raccogliendo consensi e diventando un'icona per la sua città.

Ogni sera entrava nelle case di migliaia di spettatori con Mudù, lo spettacolo comico di Uccio De Santis. Nel cinema, l'attrice aveva lavorato, tra gli altri, per Sergio Rubini, Leonardo Pieraccioni e Claudio Risi. Aveva interpretato anche il personaggio di nonna Innocenza nella fiction Rai, Raccontami. In teatro, tra le sue numerose interpretazioni, si ricorda il suo ruolo in "Aminue Amare" di Michele Mirabella.