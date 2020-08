Alessia Logli (19 anni) è la figlia di Roberta Ragusa (46 al momento della scomparsa) e Antonio Logli. La ragazza, da poco incoronata "Miss Grand Prix on the web 2020", ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da Carlo Palumbo in un suo recente articolo di Grand Hotel: "Non so dove sia la mia mamma. Spero che sia viva e mi veda". Riferendosi al concorso vinto, la ragazza ha aggiunto che Roberta sarebbe sicuramente felice della sua conquista, poiché in passato l'ha sempre sostenuta in qualsiasi cosa. Alessia vive da otto anni assieme a Sara Calzolaio, un tempo amante e ora compagna di suo padre Antonio.

La finale del Miss Grand Prix si è svolta a Pescara. La 19enne, vincitrice del concorso di bellezza, ha specificato: "L'ho scoperto durante il lockdown e ho voluto provarci".

Roberta Ragusa: Alessia legata al ricordo della madre

Alessia Logli è legatissima al ricordo di sua madre, Roberta Ragusa, scomparsa misteriosamente da San Giuliano Terme (Pisa) la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Alessia ama sua madre, tanto da farsi tatuare su un fianco il nome della genitrice, con accanto un cuoricino. Ricordiamo come il padre di Alessia, Antonio, sia stato condannato definitivamente a 20 anni di carcere per aver ucciso la moglie. L'uomo sta scontando la sua pena nel carcere di Massa. Tuttavia, Alessia difende il papà con determinazione.

Sempre da Grand Hotel, si leggono le sue dichiarazioni riguardo al genitore: "Conosco bene il mio babbo e so che lui non può aver fatto del male alla mia mamma". Secondo Antonio Logli, sua moglie sarebbe però ancora viva.

Sogna un futuro nella moda

Alessia Logli ha parlato anche del suo futuro professionale: "Vorrei un lavoro nella moda, ma non smetterò di studiare".

La ragazza vorrebbe iscriversi alla facoltà di Economia all'università di Pisa. Le piacerebbe diventare una donna manager. Alessia era solo una bambina di 11 anni quando sua madre Roberta Ragusa è sparita nel nulla. Con papà Antonio parla per circa mezz'ora una volta al mese, tramite videochiamata. Logli, in questo periodo, è impegnato nella stesura delle sue memorie, coadiuvato dalla criminologa Anna Vagli.

Antonio ha promesso che in esse dirà "tutta la verità" su "la mia vita, i miei amori, le mie prigioni".

Roberta avvistata in Liguria

Un testimone ha dichiarato di aver visto un anno fa Roberta Ragusa in Liguria. Alessia non ha mai perso la speranza di rivedere sua madre ancora viva. La ragazza ha affermato: "Se davvero il testimone avesse ragione, io sarei la persona più felice del mondo". La 19enne spera in un ritorno di mamma Roberta, in quanto anche il suo "babbo" sarebbe riconosciuto come innocente dalla giustizia.