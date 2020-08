Continuano le ricerche di Elena Miruna Nemteanu. La ragazza, 17 anni compiuti il 24 giugno scorso, è scomparsa da Grosseto, dove vive con i genitori ed il fratellino, lo scorso 7 agosto. Come riportato dai quotidiani locali, la giovane ha lasciato la sua abitazione di via Lombardia, senza dire nulla a nessuno e senza prendere il telefono cellulare. Del caso di Cronaca Nera, seguito dalla Questura e dalla Prefettura di Grosseto, si sta occupando anche la redazione di Chi l'ha visto? ed il portale Global Missing Children's Network (GMCN).

Elena è uscita di casa di nascosto

Secondo quanto ricostruito, Elena, venerdì 7 agosto, intorno alle 20.30, ha lasciato di nascosto la sua abitazione. Senza dire nulla a nessuno, è uscita dalla sua cameretta e si è allontanata, lasciando aperto il portone di casa.

I genitori (di origine romena, ma da vent'anni residenti in Italia) appena si sono resi della sua assenza, hanno provato a cercarla. Non riuscendoci, hanno avvertito le forze dell'ordine.

La mamma, Maria Mihaela, qualche giorno fa, ha riferito ai cronisti de La Nazione che la sera in cui Elena è scomparsa, sembrava una serata come tante altre: tutti insieme, come d'abitudine, avevano cenato. Poi, mentre lei lavava i piatti in cucina, con il marito, la giovane ed il fratello di 14 anni, hanno raggiunto le loro rispettive camerette.

Ad un certo punto, però, i genitori si sono accorti che la primogenita non era nella sua stanza e, non riuscendo a contattarla, hanno dato l'allarme. Così, come da protocollo, la macchina delle ricerche si è messa in moto.

Tuttavia, le operazioni, appaiono alquanto complicate. Elena, infatti, se n'è andata senza prendere nulla con sé, neppure il telefono. Tutti i componenti della famiglia, a quanto sembra, hanno installato sui loro smartphone un'applicazione di localizzazione. Si crede, quindi, che la 17enne, possa aver lasciato a casa il telefono intenzionalmente

Il caso a 'Chi l'ha visto?'

In questi giorni, gli investigatori, stanno vagliando diverse piste investigative.

Oltre ad aver visionato i filmati ripresi dal sistema di videosorveglianza della stazione di Grosseto, hanno sequestrato il cellulare della ragazza e hanno ascoltato anche il fidanzato di Elena. Il giovane, più grande, ha asserito che si erano lasciati e ha dichiarato di non sapere nulla.

Tuttavia, i genitori della 17enne, hanno delle riserve nei suoi confronti.

Mamma Maria, infatti, ha ammesso che, da qualche tempo, sentiva che il rapporto tra i due non andava. Lui, infatti, le era parso troppo possessivo. Non solo le aveva promesso che l'avrebbe sposata e portata in Romania, ma non la lasciava neppure andare al mare, le impediva di frequentare le amiche e controllava il suo modo di vestire.

Della scomparsa di Elena si sta occupando anche la trasmissione Chi l'ha visto?. La redazione del programma condotto da Federica Sciarelli ha preparato una scheda dettagliata - corredata di foto - contenente le caratteristiche biometriche della giovane e le circostanze in cui è scomparsa. Il caso, è stato segnalato anche al network Global Missing Kids, che si occupa di ritrovare i minori scomparsi, e al Commissario per le persone scomparse del ministero dell’Interno.