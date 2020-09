In Campania ritorna l'obbligo di indossare la mascherina a partire dal 24 settembre. Questa è il contenuto essenziale della nuova ordinanza firmata dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. L'obbligo andrà dal 24 settembre al 4 ottobre, fatta eccezione per future disposizioni in merito.

Nuove disposizioni di sicurezza in Campania

In Campania ritorna l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. La decisione è stata presa nelle ultime ore in conclusione della riunione dell'unità di crisi Covid-19. Il presidente della regione, De Luca, ha firmato il suo primo atto dopo la riconferma del suo mandato in seguito alle elezioni regionali.

Il testo della nuova ordinanza è molto chiaro, a partire dal 24 settembre fino al 4 ottobre è obbligatorio l'utilizzo della mascherina all'aperto anche nelle situazioni in cui è possibile mantenere il distanziamento. Fino a ieri vigeva l'obbligo nazionale di indossare il dispositivo di sicurezza dalle ore 18 e in situazioni in cui non era possibile il distanziamento ma, a causa del forte incremento dei contagi, da oggi la situazione cambia in Campania dove è stato deciso di attuare provvedimenti più restrittivi per contenere la diffusione del virus.

Le parole del Presidente De Luca

Attraverso una nota, De Luca, ha voluto chiarire le motivazioni della sua decisione. Ha spiegato che "Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l'apertura delle scuole".

Il suo è un chiaro invito a mantenere un certo rigore per evitare di incorrere in un nuovo lockdown generale. Oltre all'obbligo della mascherina, restano in vigore le disposizioni contenute nell'ordinanza numero 66 dell'8 agosto. Quindi è obbligatoria la rilevazione della temperatura per tutti i dipendenti degli uffici pubblici e l'obbligo di allertare l'ASL qualora quella di qualche soggetto risulti superiore a 37.5 gradi.

Per i titolari di esercizi commerciali e di tutti gli esercizi aperti al pubblico è obbligatorio effettuare la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso delle proprie attività. È obbligatoria anche l'istallazione di dispenser contenenti igienizzante per consentire l'ingresso all'utenza solo dopo aver accuratamente disinfettanti le mani.

La situazione dei contagi in Campania

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 248 casi di positività su circa 3900 tamponi effettuati. Questi gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile Nazionale e diffusi sul sito del ministero della salute. Il numero dei positivi è tornato ad aumentare e per questo motivo è arrivata la decisione del Presidente di voler adottare misure più stringenti. Per la seconda volta la Campania ha registrato il numero più alto di contagi rispetto alle altre regioni d'Italia.