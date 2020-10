Una drammatica notizia giunge dalla Calabria, dove nella giornata di ieri 26 ottobre un motociclista di 41 anni ha perso tragicamente la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato precisamente sulla strada statale 106, nei pressi del comune di Isola Capo Rizzuto. La dinamica non risulta essere ancora del tutto chiara, ma pare che la vittima si sia andata a scontrare contro un'autovettura che procedeva nel suo stesso senso di marcia. Immediati i soccorsi intervenuti sul luogo dello schianto, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine si sono messe subito al lavoro per ricostruire l'intera dinamica e stabilire eventualmente se ci siano responsabilità.

Crotone, 41enne perde la vita dopo un incidente con la moto

Un motociclista di 41 anni, di cui ancora non è stato reso noto il nome, nella giornata di ieri 26 ottobre, ha perso la vita nel crotonese, precisamente nei pressi della cittadina di Isola Capo Rizzuto, lungo la strada Statale 106 nel tratto che dalla cittadina conduce alla frazione di Le Castella. Dalle ultime informazioni sembra che l'uomo stesse viaggiando a bordo della sua moto, una Kymco “Downtown 300”, procedendo in direzione di Crotone. Stava per svoltare in una strada secondaria quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, si è andato a scontrare contro un'autovettura, una Fiat Punto guidata da un uomo di 45 anni, che viaggiava nello stesso senso di marcia.

L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento. Il 41enne ha riportato purtroppo delle gravissime ferite.

Sul luogo dello schianto si sono precipitati i sanitari del 118 giunti dall'ospedale di Crotone, che hanno tentato di fare il possibile per poter rianimare il giovane. È stato allertato anche l'elisoccorso che si è recato sul posto, ma purtroppo il cuore del centauro si è fermato e ogni tentativo di rianimarlo è risultato essere inutile.

Rimani informato sui nuovi focolai

e contrasta la diffusione del Covid-19 Proteggi la tua famiglia e il tuo lavoro dal Covid.

Iscriviti ora

Il 45enne a bordo dell'autovettura non avrebbe invece riportato gravi ferite e non si troverebbe in pericolo di vita.

Oltre al personale sanitario, sul luogo si sono recate le forze dell'ordine della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone e di Isola Capo Rizzuto per effettuare i diversi rilievi e poter stabilire al meglio la dinamica di quanto si è verificato.

La strada Statale 106 è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti per poter consentire tutte le operazioni di soccorso e per poter far svolgere i vari rilievi alle forze dell'ordine. Successivamente sono stati rimossi i mezzi rimasti incidentati e ripulita la carreggiata.

Il 41enne deceduto era originario del Marocco, ma viveva ormai da diversi anni nel comune di Isola Capo Rizzuto.