Un grave incidente stradale è avvenuto lunedì 16 novembre, verso le 13, in provincia di Rovigo. Due autovetture si sono scontrate frontalmente in via Scavazza, nei pressi del centro commerciale “Il Faro” a Giacciano con Baruchella, nel Polesine. L’impatto è stato fatale per un bambino di cinque anni, mentre la madre del piccolo, dopo essere stata estratta dalla lamiere, è stata condotta in ospedale, dove versa in gravi condizioni. Il conducente della seconda vettura ha riportato solamente qualche leggera contusione. Ancora da chiarire la dinamica e le cause del violento incidente.

Le prime ricostruzioni dell’incidente stradale

Secondo le prime ricostruzioni, una delle due automobili avrebbe improvvisamente sbandato, invadendo la corsia opposta in un tratto di strada caratterizzato da una doppia curva. In quel momento, a causa della pioggia, l’asfalto era particolarmente viscido. La madre del piccolo, che era al volante di una Chevrolet Matiz, avanzava verso Giacciano, mentre l'altra vettura, un'Audi A6 Avant alla cui guida c’era un uomo, procedeva in direzione di Badia Polesine. Di sicuro lo scontro frontale è stato molto violento: ad avere la peggio nel grave incidente è stato il bimbo di cinque anni che, secondo la stampa locale, si trovava sul sedile posteriore, regolarmente seduto ed agganciato a un seggiolone.

#16novembre 12:30 #GhiaccianoconBaruchella(RO), scontro frontale tra due autovetture lungo la #SR482, grave bilancio: deceduto un bambino, ferita la mamma e l’altro conducente. #Vigilidelfuoco estraggono la donna rimasta incastrata presa in cura dal @SUEM_Veneto pic.twitter.com/DchdAqFkxy — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) November 16, 2020

I soccorsi alle vittime dell’incidente in Polesine

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: oltre al personale sanitario del Suem 118, sono giunti sul posto i vigili del fuoco di Castelmassa che hanno dovuto liberare la madre del bambino dalle lamiere dell’automobile, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per trarla in salvo.

La donna ha ricevuto le prime cure sul posto e poi, una volta intubata, è stata trasportata con l’ambulanza in codice rosso presso l’ospedale di Rovigo, dove versa in gravi condizioni. Precedentemente i pompieri avevano estratto dalla vettura il figlio, ormai esanime. I soccorritori hanno provato disperatamente a salvarlo, ma per lui non c’era più niente da fare; così il medico presente non ha potuto far altro che dichiararne la morte.

Pure il conducente dell’Audi è stato soccorso e trasferito in ospedale, anche se nell’impatto ha riportato solamente qualche lieve contusione: su di lui, che al momento non risulta indagato, sono stati effettuati gli esami di prassi per verificare se avesse assunto alcol o droghe. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli uomini della polizia stradale e i carabinieri che si sono occupati di deviare il traffico e fare i primi rilievi per cercare di capire cosa possa essere accaduto: dopo circa tre ore il tratto di strada è stato riaperto. Infine la Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto il sequestro delle due auto coinvolte nello scontro frontale: probabilmente nelle prossime ore sarà autorizzata una perizia cinematica per chiarire la dinamica dei fatti.

Chi era la giovane vittima dell’incidente

Il bambino deceduto dell’incidente si chiamava Steve Luchin ed era nato nel febbraio del 2015. Un paio di mesi fa la sua famiglia si era trasferita da Badia Polesine, paese d‘origine del padre, a Giacciano con Baruchella. Gli abitanti di queste due cittadine ora sono uniti dal dolore per la scomparsa del piccolo e vivono ore d’ansia per la sorte della madre, ricoverata in ospedale.