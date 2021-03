Massimo Giletti a Non è l'arena è tornato a parlare del caso Ares Gate. In tale intricata vicenda rientrerebbe anche il suicidio di Teodosio Losito, produttore e sceneggiatore legato alla defunta azienda produttrice di numerose fiction di successo. Giletti ha avuto un collegamento telefonico con l'attrice Adriana Russo, la quale ha parlato di Rosalinda Cannavò, conosciuta dagli amanti delle serie tv, un tempo, col nome d'arte di Adua Del Vesco. Russo ha dichiarato come Rosalinda, ai tempi della Ares, fosse adorata, ma in seguito sarebbe sparita. Russo e Giletti hanno parlato, inoltre, di uno scambio di messaggi che la prima avrebbe avuto con la stessa Rosalinda.

Ares Gate: la chat tra Adriana Russo e Rosalinda Cannavò

Prima della messa in onda della puntata di Non è l'arena, Adriana Russo aveva dichiarato a Massimo Giletti di essere in possesso di un sms molto importante riguardante la morte di Losito avvenuta nel gennaio 2019. Era il 10 gennaio di quell'anno, ben due giorni dopo la morte del personaggio di spettacolo. Adriana Russo ricevette un sms da parte di Rosalinda Cannavò, che diede inizio a una breve conversazione tra le due donne di spettacolo. Massimo Giletti ha preparato la trascrizione della chat tra le due attrici, in modo che anche i telespettatori da casa potessero venire a conoscenza del contenuto. Inizia Rosalinda scrivendo: "Ciao. voglio sapere come sta Alberto" (si riferisce ad Alberto Tarallo).

Adriana risponde: "Il dolore è immenso. Lo è per tutti noi, figurati per lui". Rosalinda: "Dobbiamo volergli bene e stargli vicino". Adriana risponde: "L'ho sempre fatto e continuerò a farlo". Rosalinda conclude: "Farei di tutto per aiutarlo".

Alla Ares tutti le avrebbero voluto molto bene

Massimo Giletti ha dunque commentato la chat sms tra Adriana Russo e Adua Del Vesco affermando: "Questo sms racconta una Rosalinda Cannavò molto affranta, molto vicina ad Alberto, alla tragedia che stava vivendo Alberto".

Il conduttore di Non è l'arena ha tuttavia chiesto conferma a Russo, che ha risposto: "Certo, lei sembrava veramente affranta, solo che dopo pochi giorni è sparita dalla vita di Alberto" e poi ancora: "Io non so il perché, non so cosa sia successo, ma io posso dirti Massimo che lei in quella casa era adorata. Le volevano veramente bene. Tutti noi le volevamo bene".

Sembra esserci stato un rapporto molto affiatato tra Rosalinda e gli altri personaggi che lavoravano alla Ares, soprattutto con Teodosio Losito e Alberto Tarallo. Secondo alcune dichiarazioni da parte di un uomo (che ha mantenuto l'anonimato) Rosalinda sarebbe stata molto aiutata nel periodo dell'anoressia. L'ex fidanzata di Pippo Baudo ha confermato il tutto, aggiungendo: "Ci faceva molta tenerezza, abbiamo cercato in tutti i modi di aiutarla".