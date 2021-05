Riccardo Giuliani è un giovane di 35 anni scomparso da Busto Arsizio (Varese) la notte tra il 24 e il 25 aprile scorsi. Il 29 maggio era il giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi con la sua fidanzata di origini filippine, Apryl. Quest'ultima, ancora sotto choc per la misteriosa sparizione del suo ragazzo, attende ancora una telefonata da parte del ragazzo. L'auto di Riccardo è stata rinvenuta a Como. Nella macchina sono stati rinvenuti effetti personali dell'uomo, ovvero, il giubbotto e il portafogli. Il 35enne è scomparso alcune ore prima dell'inizio delle prove del pranzo di nozze.

Al momento non è dato sapere quale sia il destino di Riccardo. Il 35enne è fidanzato con Apryl da sei anni. L'ultimo contatto con la ragazza l'ha avuto in data 24 aprile. In quell'occasione, Giuliani ha detto ad Apryl che non poteva parlare con lei, in quanto era impegnato in una videochiamata. Il giorno dopo l'uomo è risultato irreperibile. A Como, intanto, sono iniziate le azioni di ricerca. La sera del 24 aprile risulta che Riccardo abbia eluso un posto di blocco con l'auto, dirigendosi verso Milano.

Riccardo Giuliani: le prove per il pranzo di nozze

Riccardo Giuliani era atteso per le prove del pranzo di nozze, ma non si è presentato. A quel punto, la fidanzata Apryl ha deciso di controllare, in quanto la ragazza aveva paura che il giovane si fosse sentito male.

È bene precisare che Riccardo deve assumere un farmaco salvavita. Giunta a casa di Riccardo, Apryl ha trovato il padre di lui. Nuora e suocero hanno controllato l'abitazione, non trovando tuttavia nulla di particolarmente anomalo. Le uniche stranezze sono state il ritrovamento di un vecchio cellulare che Riccardo non utilizzava più, posto sul comodino, e un altro telefono scarico.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Da casa mancava, inoltre, il caricatore del nuovo telefonino utilizzato dal 35enne. Riccardo Giuliani si è allontanato senza portare con sé il precitato farmaco, di importanza vitale per la sua salute.

Presentata una denuncia di scomparsa

Nessuna traccia di Riccardo Giuliani, sparito lo scorso aprile. La madre e il padre dell'uomo hanno presentato ai carabinieri di Legnano una denuncia di scomparsa.

Il ragazzo, prima di sparire, avrebbe violato un posto di blocco mentre era in auto. La vettura è stata inquadrata dalle telecamere di videosorveglianza nel territorio comasco, dove effettivamente è stata in seguito ritrovata. La fidanzata di Riccardo, Apryl, risulta essere ancora scossa per quanto accaduto. Nonostante tutto, la ragazza attende ancora una chiamata da parte del suo fidanzato e futuro sposo. Apryl ha dichiarato che a lei basta sapere che Riccardo stia bene.