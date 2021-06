L'ex pm Maria Angioni ha dichiarato con certezza di aver trovato Denise, segnalando una ragazza con una figlia in un contesto internazionale. Mariana Trotta è la ragazza di origini romene che ha riferito di aver conosciuto una presunta zia e una presunta cugina in un campo rom a Parigi nel 2018: a suo parere, le due donne sarebbero state molto somiglianti alla donna rom presente nel video di Milano girato nel 2004 e a Denise Pipitone, ciò "anche a detta della Dottoressa Angioni". Trotta e Angioni quindi, secondo alcune ipotesi riportate da Chi l'ha visto nella puntata del 16 giugno, si conoscerebbero.

A seguito della smentita della segnalazione operata dall'ex pm, quest'ultima avrebbe dichiarato di non volere esporsi più. Piera Maggio invita a fare accertamenti prima di far apparire in tv le segnalazioni.

Mariana Trotta e l'ex pm Maria Angioni si conoscerebbero

Mariana Trotta ha dichiarato che la presunta cugina conosciuta in un campo rom a Parigi somiglierebbe molto a Denise Pipitone, "anche a detta della Dottoressa Angioni". Ciò presuppone che la teste di origini romene e l'ex pm si conoscano. Di fronte alle telecamere di Chi l'ha visto Mariana Trotta ha dichiarato che il magistrato Angioni sarebbe entrata in un gruppo Telegram per dare "una dritta" e "determinate indicazioni" ai vari partecipanti, pur non essendo più attiva sul caso, ma in qualità di inquirente che si è occupata in passato del caso di Denise Pipitone.

Angioni avrebbe invitato Mariana a raccontare tutto ai carabinieri riguardo alle sue conoscenze al campo rom di Parigi.

Le segnalazioni false e la rabbia delle persone coinvolte

L'ex pm Angioni ha dichiarato con certezza di aver trovato Denise viva: la ragazza, ora in un contesto internazionale, avrebbe una figlia, sarebbe felice e benestante, ma ignara della sua vera identità e del rapimento.

Ciò a detta del magistrato, ma ricostruzione smentita dal conduttore Milo Infante: la ragazza, infatti, cugina dell'ex compagno di Jessica Pulizzi, nata a Mazara del Vallo, ma residente in Tunisia, si sarebbe giustamente arrabbiata e avrebbe manifestato la volontà di denunciare chi l'ha coinvolta senza motivo in una vicenda a lei estranea.

La stessa rabbia ha caratterizzato la reazione di Silvana Jankovikj, coinvolta da Mariana: la donna ha negato di essere la rom in compagnia di Danàs nel video del 2004 e di essere stata a Parigi nel 2018.

Le ipotesi di Maria Angioni: 'Non parlerò più'

Pista esoterica, pista dei sensitivi, Denise portata in un albergo da dove non può più uscire, Denise rapita dalla stessa madre: sono questi degli esempi delle ipotesi poco probabili proposte dall'ex pm Angioni negli anni. Piera Maggio, pur dichiarando di credere nella buona fede della dottoressa Angioni, invita alla cautela e al rispetto. Infatti, pur essendoci state innumerevoli segnalazioni negli anni su bambine somiglianti a Denise, quella fatta da un magistrato che ha lavorato alle indagini ha di certo un valore diverso di quella data da un normale cittadino.

Per cui Piera richiede che vengano fatti "accertamenti prima di esporsi davanti alla tv in modo così plateale". L'ex pm, intervistata da Chi l'ha visto, ha dichiarato di non avere sicurezze sulle foto segnalate, ma ha "ritenuto fosse utile comunicare quello che era il mio personale convincimento", accusando la giornalista di muoverle dei rimproveri e di farle un processo inutile. Ha poi aggiunto: "In futuro non parlerò più, è un periodo di riflessione e di studio, d'ora in poi ritengo che non ci sia più niente di utile che io possa dire o fare".