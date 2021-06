Dopo la testimonianza di Mariana Trotta, parla Silvana Jankovic. La donna rom che Mariana sostiene essere sua zia Florina, incontrata in Francia nel 2018, nega tutto, aggiungendo di non essere la donna ripresa nel video di Milano del 2004. A conferma di ciò mostra dei documenti che non lasciano dubbi.

La testimonianza di Mariana Trotta

Mariana Trotta è una ragazza di origini romene adottata da una famiglia italiana che tre anni fa avrebbe conosciuto la sua famiglia biologica in Francia. In un campo rom a Parigi sarebbe stata a contatto con una presunta zia di nome Florina, la quale, secondo Mariana, avrebbe avuto una somiglianza particolare con la donna presente nel video girato nel 2004 a Milano dalla guardia giurata Felice Grieco.

In tale video, vicino alla donna, una bambina chiedeva l'elemosina: veniva chiamata Danàs e si sospetta fosse Denise Pipitone, dato l'accento siciliano e una cicatrice sotto l'occhio simile a quella della bambina scomparsa a Mazara del Vallo. La figlia della presunta Florina, a parere di Mariana, sarebbe stata molto somigliante a Denise e le avrebbe confidato di non conoscere la sua vera età e la famiglia biologica. La ragazza in questione sarebbe stata molto controllata: non le era permesso uscire dal campo rom. Mariana avrebbe riconosciuto Florina in una foto raffigurante Silvana Jankovic, arrestata nel 2015 per furto insieme alla figlia.

Parla Silvana Jankovic

Silvana Jankovic è stata intervistata da Chi l'ha visto, smentendo del tutto le dichiarazioni di Mariana Trotta.

Si è dichiarata stupefatta: "Io non sono la signora, non c'entro niente con questa vicenda". La donna ha negato di essere la donna del video di Milano del 2004, sottolineando la presenza sulla sua fronte, da 35 anni, di un segno, non visibile sulla fronte della donna ripresa dalla guardia giurata. Ha poi mostrato una sua foto del 2004 che sembrerebbe confermare la mancanza di una somiglianza con la donna del video di Milano.

Inoltre, ha dichiarato di non essere mai stata a Parigi in un campo. A conferma di ciò, ha mostrato delle bollette della luce intestate a lei, dove si vede che ha una casa in provincia di Brescia, e risalenti al maggio 2018, periodo in cui Mariana ha dichiarato di aver visto Florina e sua figlia a Parigi. Ha mostrato anche come prova una multa ricevuta nel 2018 a Rovato poiché guidava una macchina senza patente.

Alcuni telespettatori di Chi l'ha visto avrebbero, secondo la conduttrice Sciarelli, contattato la redazione consigliando di andare con i piedi di piombo, perché "Mariana va un po' di fantasia, è una grande attrice", dunque va preso con le pinze quello che lei ha detto "e non solo lei".