Un episodio increscioso è successo tra un gruppo di alpinisti impegnati a percorrere la nota via ferrata Rio Sallagoni nel comune di Drena, nell'Alto Garda, in provincia di Trento. I fatti risalgono al 20 luglio e hanno visto coinvolti nella lite poi degenerata due comitive che risalivano la via, molto conosciuta tra gli escursionisti sia per la bellezza del luogo che per il contesto alpinistico di scalata. Un sorpasso durante la risalita ha causato una lite poi degenerata anche con pugni, sono stati poi avvisati i Carabinieri del comando di Riva del Garda per accertare meglio i fatti ed eventuali responsabilità penali.

Lite sulla via ferrata degenera: la ricostruzione dei fatti e l'arrivo dei Carabinieri

I media locali del Trentino hanno cercato di ricostruire i fatti, anche se per il momento le forze dell'ordine hanno deciso di non indagare nessuno. Intorno alle ore 15 di martedì 20 luglio un residente con due ragazzini di 7 e 8 anni erano impegnati nella scalata sulla via ferrata di Rio Sallagoni quando sono stati raggiunti da un secondo gruppo di alpinisti svizzeri, vista la differenza di età più prestanti e veloci.

Secondo una prima ricostruzione il primo gruppetto composto dai bambini e l'adulto che li accompagnava avrebbe esortato il secondo più volte a superare, rendendosi conto che stavano salendo molto lentamente, questo sia per l'evidente difficoltà dei ragazzini sia per l'impegno nell'insegnare le tecniche di arrampicata ai giovani alpinisti.

Ancora non è chiara la scintilla che ha fatto degenerare la situazione ma in poco tempo si è arrivati a una lite sulla via ferrata.

Devono essere volate parole grosse tra il gruppetto di svizzeri che voleva procedere in modo sostenuto e l'adulto che accompagnava i ragazzi. Le cronache locali riportano che all'improvviso il residente avrebbe ricevuto un pugno in viso e alcuni spintoni dagli svizzeri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultimo poi si è fermato e ha subito contattato il servizio di emergenza 112 che ha inviato una pattuglia del comando di Riva del Garda alla base della via ferrata a Drena.

Carabinieri alla base della via ferrata a Drena per accertare i fatti che hanno portato alla lite

I Carabinieri prima di giungere sul posto hanno anche richiesto l'intervento di un'autoambulanza di Trentino Emergenza, non sapendo ancora la gravità della lite.

Una volta in loco hanno poi appurato che la "scazzottata" non era stata così violenta come immaginavano da richiedere l'intervento del soccorso. Hanno cercato di riportare la calma e visto l'evolversi dei fatti non procederanno d'ufficio con la denuncia, starà all'accompagnatore altogardesano decidere se sporgere querela.