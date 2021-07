Nel pomeriggio di ieri, martedì 13 luglio, si è sfiorata la tragedia nella funivia che porta da Rio Pusteria a Maranza, in Val Pusteria. Erano le 18 quando sulla zona si è abbattuto un forte temporale, che ha causato numerosi danni e criticità. Il forte vento, in particolare, ha sradicato un albero, che è precipitato sopra la funivia, contro una gondola dell'impianto. In quel momento erano in transito una decina di passeggeri. Per loro solo tanto spavento: nessuno ha fortunatamente riportato delle ferite.

La caduta della pianta ha portato al blocco dell'impianto

Non appena è avvenuto l'incidente sono stati allarmati i soccorsi, che si sono fiondati sul posto. Sul luogo sono intervenute le unità del soccorso alpino di Vintl e di Bressanone, ma anche i carabinieri, le ambulanze della Croce Rossa e i vigili del fuoco di Maranza. Una volta appurato che tutti i passeggeri stavano bene, i soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l'area, isolandola. Successivamente la decina di passeggeri presenti sono stati fatti evacuare in maniera ordinata.

Ma il lavoro dei soccorritori si è dovuto estendere anche a un'altra cabina, non interessata direttamente dal crollo dell'arbusto ma che era comunque in funzione in quel momento.

L'incidente, infatti, ha fatto azionare il meccanismo di sicurezza della funivia, mandando in blocco tutta la rete. Per questo, anche i passeggeri (tre) di questa seconda cabina sono stati evacuati.

Maltempo in Alto Adige: case scoperchiate e numerosi alberi sradicati dal vento

Come già detto nel paragrafo precedente, sono molti i danni causati dal maltempo in Alto Adige.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I primi danni si sono verificati in prossimità del Lago di Garda, con la perturbazione che si è abbattuta sul Circolo Surf di Torbole scaraventando per aria diverse tavole da surf e danneggiando anche alcune imbarcazioni. Il maltempo si è poi riversato nella zona di Arco e Dro, dove ha subito dei danni il tetto della scuola media di Prabi, scaraventando nel cortile alcune tegole.

Fortunatamente, nella zona non era presente nessuno e non c'è stato alcun ferito. Infine, l'ondata di maltempo si è incalanata lungo la Val dei Laghi, colpendo in maniera importante Vigolo Baselga. Qui, infatti, il vento ha divelto la tettoria di un albergo, ex Cotton Club. La tettoia, una volta divelta, è stata scaraventata dal vento in mezzo alla statale della Gardesana, in prossimità del passaggio pedonale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che in seguito alla chiusura della strada hanno provveduto a rimuovere i detriti. Anche in questo caso, fortunatamente, nessuna persona ha riportato gravi conseguenze per la propria salute.