Rob Halford invia un messaggio a tutti i fan. Il cantante britannico, storico frontman dei Judas Priest, rimane tutt'oggi una delle voci più apprezzate nel campo rock e metal e recentemente ha toccato il tema della pandemia di Covid. Nel corso di un'intervista streaming, l'artista ha invitato tutti quanti a fidarsi della scienza più che dei politici. Ha espresso poi la sua gratitudine per la scoperta del vaccino, segno di come la tecnologia stia cambiando nel profondo le nostre vite.

L'appello del cantante sul Covid

Rob Halford parla di Covid e di scienza.

Il cantante dei Judas Priest, nel corso di un'intervista a All Excess, è prudente e al contempo non nasconde la sua speranza di poter superare al più presto la pandemia di Covid. Secondo il musicista bisogna avere massima fiducia nella scienza e nella scienza, piuttosto che in quello che dicono i politici sul tema del Coronavirus.

Il cantante inoltre si appresta ad andare in tour, che partirà da metà agosto e toccherà gli Stati Uniti e il Canada per il mese di settembre, ottobre e novembre. A partire dal 2022 poi, i Judas Priest torneranno in Europa e finora hanno già annunciato una serie di concerti primaverili in Europa. La band toccherà anche l'Italia ed ha in programma una data a febbraio a Bologna insieme ad Ozzy Osbourne.

Poi sarà la volta di Spagna, Germania, Irlanda e Regno Unito.

Le parole del cantante

In vista del tour statunitense, il cantante immagina come sarà spostarsi in volo in vista dei concerti, considerate le misure di prevenzione anti-Covid durante i viaggi tra un Paese e l'altro. "Spero che i corridoi tra la Gran Bretagna e gli Usa siano del tutto aperti in quel periodo", dichiara l'artista.

"Credo che comunque bisognerà mostrare il certificato di vaccinazione ed un test". Per Halford l'aereo sarà uno dei posti più sicuri al mondo, ma spera comunque che in futuro non si dovrà passare per tutte queste procedure di sicurezza ogni volta che si compie un viaggio.

Rob Halford contento del vaccino contro il Covid

Rob Halford pensa che, per quanto riguarda il Covid, bisogna avere fiducia nella scienza.

"Credo che solo una cosa dobbiamo fare...ascoltate gli scienziati, e non i politici e ce la faremo". Il musicista riconosce come ognuno di noi sia stato colpito da questa pandemia e, allo stesso tempo, la nostra vita è cambiata notevolmente con il suo scoppio.

Il cantante inoltre non nasconde il suo stupore per i successi raggiunti in tempi recenti dalla tecnologia: "Se si considera la gravità della pandemia, il modo così efficiente col quale gli scienziati hanno lavorato per arrivare in tempi così rapidi ad un vaccino è considerevole", ha aggiunto poi Halford. E, sul vaccino, anche qui non trattiene il suo stupore: "È una benedizione che sia stato fatto in modo così veloce”.