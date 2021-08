Un grave incidente stradale si è verificato in questa vigilia di Ferragosto in Calabria, nel cosentino, e ha causato il decesso di tre persone, mentre altre quattro sarebbero rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Sono state due le autovetture coinvolte, le quale per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate in modo frontale. Due persone sono decedute subito, mentre una terza si è spenta in ospedale.

Sul luogo sono prontamente intervenute diverse ambulanze e le forze dell'ordine, che hanno già effettuato i rilievi di rito per cercare di fare chiarezza su quanto si è verificato.

Verso le ore 11 di oggi 14 agosto un incidente stradale si è verificato sulla statale 106, nel comune di Cassano allo Jonio, zona Sibari, in provincia di Cosenza e ha provocato il decesso di tre persone: due uomini e una ragazza di soli 21 anni. Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture, su cui complessivamente viaggiavano sette persone.

Da una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti sembrerebbe che una delle due autovetture, per cause tutte in corso di accertamento, abbia invaso la corsia opposta, andandosi a schiantare in modo frontale con l'altro veicolo che stava sopraggiungendo. L'impatto è stato violentissimo: la 21enne e uno dei due uomini sono deceduti sul colpo.

Una terza persona è stata invece soccorsa dal personale sanitario e trasportata d'urgenza in ospedale, dove è deceduta poco dopo.

Sul luogo si sono recate tre ambulanze e l'elisoccorso giunto da Lamezia Terme. Inoltre, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di Rossano e Trebisacce, per poter estrarre le vittime rimaste incastrate tra le lamiere delle auto.

Una squadra dell'Anas invece è intervenuta per rimuovere i detriti rimasti sulla carreggiata.

La Polstrada ha effettuato i vari rilievi di rito per poter stabilire la dinamica di quanto accaduto e cercare di fare chiarezza. Sembra che le vittime fossero residenti nella cittadina di Castrovillari ed erano dirette nel comune di Corigliano-Rossano.

Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

Il sindaco di Cassano Gianni Papasso si è recato sul posto e ha commentato: "Una tragedia che addolora tutta la città. Esprimo a nome della comunità cassanese affetto e solidarietà per le famiglie delle vittime e preghiamo per chi lotta tra la vita e la morte".