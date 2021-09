Nirvana e un album che ha fatto la storia. Qualche giorno fa c'è stato un anniversario molto importante, quello dei 30 anni dall'uscita di Nevermind, e un australiano di 45 anni ha deciso di festeggiare in modo davvero singolare. Ha percorso infatti con la sua bici 150 km per disegnare la sagoma del celebre bambino della copertina, lo stesso che negli ultimi tempi ha deciso di fa causa alla band per lo sfruttamento della sua immagine.

Il gesto per festeggiare Nevermind

Per i 30 anni di Nevermind i Nirvana faranno uscire a novembre una ristampa con brani dal vivo inediti in versione rimasterizzata.

Quello che ha fatto invece un uomo australiano suscita molta curiosità. Per omaggiare il disco infatti ha percorso in bici 150 km in modo da disegnare sulla mappa la sagoma del bambino della copertina dell’album, che ha reso sicuramente iconico e celebre il disco della band statunitense.

Negli ultimi tempi inoltre bisogna segnalare la denuncia di Spencer Elder, proprio il bambino che da neonato ha posato nudo per la copertina, nuotando in una piscina. Accusa i Nirvana, gli eredi di Kurt Cobain e le etichette che hanno prodotto e distribuito l'album di sfruttamento sessuale della sua immagine, e ha chiesto di recente tramite il suo avvocato che la copertina della ristampa in arrivo tra due mesi abbia i genitali coperti.

La causa contro i Nirvana

A un mese dal trentennale di Nevermind dei Nirvana Spencer Elden ha deciso di fare causa alla band, alle etichette e al fotografo che ha fatto il celebre scatto. Ha chiesto un risarcimento milionario, 150mila euro per ognuna delle 17 persone accusate. Tramite il suo legale fa sapere che ha subito un danno per tutta la vita a causa dell'immagine di copertina che lo ritrae nudo.

La denuncia contesta la violazione delle leggi statunitensi in tema di pedopornografia e di sfruttamento sessuale dei minori. La notizia, che ha scatenato ironia e stupore tra i fan della band, potrebbe avere aggiornamenti nelle prossime settimane visto che di recente il legale di Elden ha chiesto con un'ingiunzione di coprire i genitali del bambino in occasione della ristampa del disco, che uscirà il prossimo 12 novembre.

Disegnare la copertina col Gps

Di tutt'altra natura invece è stato il gesto di un uomo australiano di 45 anni. Pete Stokes ha deciso infatti di percorrere ben 150 km in bici per disegnare sulla mappa il contorno del bambino di Nevermind. Ha impiegato otto ore per finire di "disegnare" il bimbo ed il suo percorso è stato tracciato dal sito Gps Strava e così si vede la sagoma del bimbo con tanto di banconota di un dollaro appesa all'amo.

Pete Stokes cycled 150km throughout Adelaide to sketch the outline of Nirvana's famous 'Nevermind' cover. His efforts, tracked by GPS-based site Strava, show the baby’s (slightly angry) face over the CBD and the banknote over the leafy eastern suburbs of Burnside and Kensington. pic.twitter.com/nKZ4fhT0yJ — Ben Pennings (@BenPennings) September 26, 2021

Stokes ovviamente ha voluto compiere questo gesto per festeggiare l'anniversario del disco dei Nirvana.

Nella vita è un project manager di parchi e fa sapere che questo disco ha contribuito a formare il suo amore per la musica. E non è la prima volta che si presta a queste curiose iniziative. In passato inoltre ha fatto lo stesso con Beethoven, in occasione dei 250 anni dalla nascita del celeberrimo compositore. Tra le sue opere ci sono inoltre anche animali, come draghi, dinosauri e volpi.