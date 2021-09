A 17 anni dalla scomparsa resta ancora aperto il caso di Denise Pipitone: la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 non è ancora stata ritrovata, né si è giunti al responsabile della sparizione. Ad ottobre del 2004, a poco più di un mese dall'ultima volta in cui Denise fu vista di fronte alla casa della nonna, una guardia giurata registrò il video di una bambina molto somigliante a lei a Milano. La piccola veniva chiamata "Danas" da una presunta donna rom. La guardia Felice Grieco ha dichiarato il 1° settembre 2021 durante la trasmissione Morning news di Canale 5, di non aver potuto fermare le due perché privo dell'autorizzazione da parte della polizia e di aver avuto rimorsi per questo motivo.

La mancata autorizzazione alla guardia giurata che ha fatto perdere le tracce di Danas

Subito dopo l'avvistamento, infatti, la guardia giurata chiamò le forze dell'ordine, avvisandole del fatto che probabilmente davanti a lui fosse seduta Denise. L'uomo cercò di trattenere il gruppo rom accanto a Danas, ma loro se ne accorsero e andarono via. Ovviamente non poteva essere sicuro che quella bambina fosse Denise, per cui, quando chiese alle forze dell'ordine l'autorizzazione di fermarla, questa gli fu negata. Avrebbe voluto fermare le persone che erano con lei con una scusa, ma non poté farlo. Grieco ha dichiarato di aver avuto rimorsi, dato che quella gente è ricercata da 17 anni e sembra essere sparita nel nulla: forse, dice, avrebbe potuto agire di testa sua, prendendo la bambina, ma avrebbe dovuto poi affrontare le conseguenze di quel gesto.

L'avvistamento a Milano nel 2004

La guardia giurata Felice Grieco girò un video a Milano, di fronte alla banca dove lavorava, che ritraeva una bambina molto somigliante a Denise Pipitone, anche a detta della madre Piera Maggio. La bambina chiedeva l'elemosina accanto a una donna straniera, presumibilmente rom, e parlava l'italiano: con accento siciliano dichiarò di volere la pizza.

La donna chiamava la bambina Danas: un nome molto simile a quello della bambina siciliana. Un insieme di coincidenze fecero pensare che Danas potesse essere proprio la bambina scomparsa a settembre del 2004 a Mazara del Vallo.

Florina non era la donna rom del video a Milano

A Chi l'ha visto, una ragazza di origini romene di nome Mariana, dichiarò di aver incontrato in un viaggio a Parigi la donna rom del video della guardia giurata.

Tale donna, che veniva chiamata da tutti Florina e che avrebbe avuto una presunta figlia ignara delle sue origini, sarebbe stata identificata da Mariana in Silvana Jankovic: quest'ultima, però smentì alla trasmissione di aver mai avuto a che fare con Danas e di essere stata a Parigi, mostrando la documentazione a conferma di ciò. Per cui la donna rom del video né Danas sono state mai rintracciate.