Sale a 46 il numero delle vittime dell'uragano Ida, che ha provocato piogge torrenziali e devastazioni nella costa nordorientale degli Stati Uniti. Secondo a quanto viene riportato dalla CNN, solo in New Jersey sono stati registrati 23 morti e altre vittime si contano in Connecticut, Maryland, New York, Pennsylvania e Virginia.

Massima allerta in New Jersey e nello stato di New York

Phil Murphy, governatore dello stato del New Jersey, ha dichiarato su Twitter che la maggioranza delle vittime sono state sorprese dall'inondazione mentre si trovavano a bordo delle loro automobili e, di conseguenza, sono rimaste imprigionate all'interno dei veicoli.

Nello stato di New York e nella città, gli allagamenti di strade e scantinati hanno causato il maggior numero di vittime. Soltanto nella giornata di ieri, la città di New York ha registrato in 60 minuti, 80,01 mm di pioggia. Secondo i meterologi, si tratta della più grande quantità d'acqua mai caduta sulla metropoli statunitense. Il record precedente era di 49mm, segnato il mese scorso dopo il passaggio dell'uragano Henri. Inoltre, centinaia di voli sono stati cancellati presso i maggiori aeroporti, come JFK e La Guardia.

In Connecticut, una delle vittime accertate è un poliziotto che è rimasto travolto dall'uragano mentre rispondeva alla segnalazione di una persona scomparsa.

Le dichiarazioni del presidente Joe Biden

In giornata, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si recherà a New Orleans, in Louisiana, per valutare i danni causati dall'uragano che ha colpito il sud del paese e incontrare le autorità locali, tra cui il governatore democratico della Louisiana John Bel Edwards.

Per quanto riguarda le aree colpite dall'uragano Ida, Biden ha chiesto all'agenzia federale dell'aviazione (Faa) di consentire l'invio di droni nelle zone più colpite, per valutare danni alle strutture energetiche.

Oltre ciò, il presidente ha comunicato di aver incaricato Jennifer Granholm, segretaria all'energia, di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, incluse le riserve strategiche di petrolio per garantire le forniture di carburanti.

Joe Biden, in seguito, ha dichiarato che: "Il Paese è qui per dare una mano. Questo è il messaggio che ho ribadito ai sindaci, governatori e ai dirigenti della regione con cui la mia amministrazione sta lavorando intensamente".

Maggior sensibilizzazione sul tema cambiamento climatico

In un discorso tenuto alla casa bianca, Biden ha chiesto un maggior coinvolgimento dell'opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico per riuscire a far fronte alle catastrofi naturali, come violenti tempeste, inondazioni e incendi che, in questi mesi, hanno afflitto gli Stati Uniti.