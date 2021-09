Un uomo di 85 anni, originario della Basilicata, è morto soffocato mentre mangiava un trancio di pizza. Lo sventurato aveva chiesto aiuto in un bar. Inutile l'intervento dei soccorsi. La tragedia si è consumata a Novara nella mattina del 20 settembre, intorno alle 11:30. L'uomo entrando nel locale, affollato in quel momento, non riusciva più a respirare a causa del pezzo di pizza che gli era andato di traverso. Nulla da fare per la vittima. Il titolare del bar ha assistito alla scena assieme agli altri presenti sul posto.

Novara, muore mangiando una pizza: il racconto del titolare del bar

Il Bar Dori è situato a Novara, in piazza Gramsci. Il titolare del locale, parlando della morte dell'anziano, ha detto che la vittima non era un frequentatore abituale del bar e, quindi, non lo conosceva. L'uomo, prima di morire, è entrato nel locale chiedendo aiuto. È stato soccorso dai presenti, i quali avevano compreso che la situazione fosse critica. In seguito, è stato chiamato il 118. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Il referto medico informa che l'anziano è morto asfissiato a causa del pezzo di pizza andato di traverso. Assieme ai soccorritori del 118 sono giunti anche i carabinieri che hanno tentato di ricostruire la dinamica dell'evento.

La vittima, originaria della Basilicata, abitava in Piemonte da diverso tempo. Il titolare del locale ha aggiunto che tutti i tentativi di aiutare l'85enne non sono serviti e che si è trattata di una vera tragedia. Erano stati alcuni avventori del locale a portare l'uomo nel bar, provando a fargli bere dell'acqua.

Hanno provato a intubarlo

Prima della morte, i soccorritori del 118 hanno iniziato le prime manovre di rianimazione. Ma ciò non è bastato. Di seguito è giunta sul luogo un'ambulanza medicalizzata, che ha cercato di salvare l'uomo intubandolo e liberando le vie respiratorie ostruite. Alla fine, l'anziano è morto per soffocamento: non c'è stato neanche il tempo di trasportarlo in ospedale.

Un episodio simile accaduto a Jesi

Un episodio simile a quello di Novara è accaduto recentemente a Jesi. Un uomo di 70 anni stava mangiando una pizza all'interno di un panificio. Anche in questo caso, la vittima è morta soffocata. La tragedia si è verificata lo scorso 14 settembre in Corso Matteotti intorno alle 10:30, a poca distanza dalla scuola media Paolo Borsellino. Sono stati due passanti a soccorrere il 70enne chiamando anche il 118. I soccorritori hanno tentato di tutto per salvare la vita all'anziano togliendo prima il cibo che impediva il passaggio dell'ossigeno, per poi attuare un massaggio cardiaco e una defibrillazione. È stato tutto inutile.