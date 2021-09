Un'anziana donna, ricoverata presso l'ospedale San Jacopo di Pistoia, sarebbe morta contagiata da un'infermiera positiva al coronavirus e non vaccinata. La vittima si trovava presso il nosocomio a causa di una frattura al femore. Era risultata inizialmente negativa al tampone per il coronavirus. A morire è stata la signora Mirella Galdacci (90 anni) residente presso il comune di Serravalle Pistoiese. La paziente, assieme ad altri quattro, è risultata positiva lo scorso mese di agosto. Nello stesso periodo sono scattati i controlli nella struttura, poiché la precitata infermiera non vaccinata, operante nel reparto in cui la signora Galdacci era ricoverata, si è ammalata di Covid-19.

Muore in ospedale di Covid-19: le dichiarazioni del figlio

Dopo la morte di Mirella Galducci, il figlio della donna, Fabrizio, ha sfogato la sofferenza per la perdita della madre sia sui giornali che sui social. Intervistato al Tirreno ha detto che la mamma è stata ricoverata all'ospedale San Jacopo dopo essersi fratturata un femore. Fabrizio ha precisato di essere stato avvertito che l'intervento che la sua mamma doveva subire avrebbe avuto un rischio molto elevato. Mirella però lo sapeva e aveva accettato. L'intervento, tuttavia, è riuscito positivamente, il decorso era normale e la 90enne non ha subito alcun danno dall'operazione. A portarla alla morte sarebbe stato il Covid-19.

Fabrizio conferma il contagio di sua madre nell'ospedale di Pistoia

Fabrizio ha fornito ulteriori informazioni sulla vicenda di sua madre Mirella Galducci. L'uomo scrive su Facebook che sua madre sarebbe stata contagiata proprio in ospedale, luogo dove, a detta di Fabrizio, avrebbero dovuto proteggerla. Fabrizio specifica: "La polmonite, anche se vaccinata, arriva".

Mirella aveva 90 anni e il suo cuore, così come il suo organismo, erano troppo provati. Fabrizio aggiunge di essere stato chiamato dal medico del reparto di domenica: "Non è mai un buon segno". Alla fine, madre e figlio si sono rivisti per l'ultima volta, un breve incontro durato un quarto d'ora. La signora Mirella ha riconosciuto Fabrizio e con il poco fiato che aveva è riuscita a salutarlo.

Risultava essere ancora lucida ma, a detta del figlio, sapeva che la sua morte sarebbe stata vicina.

Lo stesso giorno, di sera, il cuore di Mirella Galducci si è infatti fermato. Fabrizio ha dunque lanciato un appello affinché qualcosa cambi. L'uomo consiglia di non credere a qualche "sconosciuto" che tiri fuori "le teorie più strampalate". A detta di Fabrizio bisognerebbe dare adito anche a coloro che vivono in prima persona una simile situazione: vedere un proprio caro morire di Covid-19.