Ore di grande paura negli Stati Uniti, a causa della tragedia in quel di New York. Infatti, a causa dell'inondazione dell'Uragano Ida, è stato dichiarato lo stato d'emergenza. L'ufficio del Nation Weather aveva già evidenziato la prima serie d'emergenze durante la notte di mercoledì, rimarcando un livello di allerta legato a situazioni estremamente rare.

Inoltre il Central Park di Manhattan ha registrato 80,01 mm di pioggia nell'arco di 60 minuti, la più grande quantità d'acqua che si è mai scagliata sugli Stati Uniti, superando il precedente record di 49mm registrato a causa della tempesta Henri.

È questo quanto dichiarato dalla governatrice di New York, Kathy Hochul che ha dichiarato tale stato d'emergenza che ha colpito New York e il New England, dove c'è la minaccia di altri tornado che potrebbero colpire la zona. La governatrice ha dichiarato: "Questo è molto più di quando ci si aspettasse. Non era prevedibile". Inoltre, lo stato d'emergenza è stato successivamente esteso a tutte le 21 contee del New Jersey.

Secondo le ultime notizie, il numero delle vittime è salito a 10: tra queste anche un bambino di due anni, trovato morto in casa insieme a una donna di 48 e un uomo di 50 anni.

Nella mattinata, secondo quanto emerso dall'emittente americana Nbc, un uomo di 70 anni insieme ad altri due passeggeri, è stato ritrovato nella sua auto che ormai era sommersa dall'acqua, causata dalla pioggia incessante.

Pronto l'intervento dei vigili che sono riusciti a salvare le due persone, mentre l'uomo di settant'anni è morto annegato.

La tempesta ha attraversato gli stati dell'Atlantico con due tornado: inoltre, è stato anche distrutto il tetto di un edificio postale nel New Jersey, così da rimarcare la forza d'urto della pioggia. Per tale motivo, sulla stessa linea della governatrice Kathy Hochul, anche il governatore del New Jersey Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza in tutte le contee.

Tale tragedia ha colpito inevitabilmente anche i trasporti: infatti, la metropolitana di New York si è fermata e sono saltate le linee elettriche; per tale emergenza, è stata sospesa la circolazione di tutti i mezzi fino alle 5 del mattino. Proseguono le operazioni di evacuazione dei passeggeri dalla metropolitana, mentre al momento però non ci sono segnalazione per i vigili di persone ferite.

Dopo i due governatori, anche il sindaco Bill de Blasio ha rimarcato su Twitter che le condizioni sono pericolose dichiarando: "Se state pensando di uscire non fatelo. State lontano dai mezzi pubblici, non guidate". Una tragedia che ha devastato New York e che a causa delle alluvioni, caos, alberi abbattuti e cascate d'acqua, ha portato una grande paura in tutti i cittadini statunitensi.