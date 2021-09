È morto stroncato dalla Covid-19 lo scorso 27 agosto, presso il Royal Stoke University Hospital (nella contea di Staffordshire), il cantante no vax Marcus Birks. L'artista aveva 40 anni. La moglie Lis lo ha ricordato scrivendo di non sapere come affrontare un simile dolore.

Marcus Birks era un componente del duo The Chameleonz, una band che ha avuto molta fortuna nel Regno Unito. L'artista britannico era un convinto assertore delle teorie no vax. Si era ammalato di Covid-19 ed era stato in seguito ricoverato in ospedale in terapia intensiva, affrontando un lungo calvario che lo ha portato infine alla morte.

Proprio durante la degenza in ospedale, Marcus aveva saputo che Lis era incinta. Desiderava diventare padre.

Marcus Birks: un convinto no vax

Marcus Birks era convinto delle sue posizioni no vax, ma si è dovuto ricredere una volta ammalatosi di Covid-19. Secondo Marcus non avrebbe contratto la malattia in quanto era uno sportivo molto attivo e possedeva, a suo dire, una forma fisica perfetta.

Praticava attività fisica cinque volte alla settimana. Sebbene la scienza non abbia mai confermato che una persona che fa regolarmente sport sia immune alla Covid-19, Birks era molto sicuro della sua linea di pensiero.

Sarebbe diventato presto padre

A breve Marcus Birks sarebbe diventato papà. Si è sorpreso quando i medici gli hanno diagnosticato la malattia.

Ricoverato in terapia intensiva e intervistato dalla BBC, il cantante inglese ha dichiarato, prima di morire, il suo pentimento per essersi comportato in maniera "un po' ignorante" e per non essersi sottoposto al vaccino.

L'artista ha lanciato dinanzi alle telecamere un appello pro vaccinazione. Il 40enne ha spiegato come nel caso in cui non ci si ammali, si può erroneamente pensare che il pericolo non esista.

Marcus ha invitato i telespettatori ad ascoltarlo, descrivendo il suo status di sofferenza, che poi è lo stesso di molti ricoverati in terapia intensiva, ovvero il non riuscire a respirare sufficientemente.

Il cantante ha descritto questa sensazione come la "più spaventosa al mondo". Dopo la sua morte, la moglie di Marcus, Lis, ha dedicato un post Instagram in memoria di suo marito, affermando che il suo cuore è stato del tutto strappato via e non sa come affrontare il dolore che prova per la perdita del suo compagno.

Il ringraziamento di Lis a suo marito

Nel post Instagram in memoria di Marcus Birks, la moglie Lis ha aggiunto: "Marcus, voglio ringraziarti per avermi fatto sentire completamente amata, sapevo quanto mi adoravi, come io amo te, mi dicevi ogni giorno quanto ero importante per te e che non dimenticherò mai. Io e te per sempre, questo è quello che mi diresti sempre. Non sto dicendo addio perché ci rivedremo. Staremo di nuovo insieme te lo prometto. Sarò sempre la tua testa matta ... La tua migliore amica e l'anima gemella, Lis".