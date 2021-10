Proseguono le ricerche del bimbo rapito a Padova lo scorso 5 ottobre mentre era con la mamma. Un passo avanti nelle indagini c'è stato, poiché è stato trovato il furgone che ha portato via il piccolo. Del padre del bambino, Bogdan Hristache, originario della Romania, al momento si sono completamente perse le tracce. Il piccolo è stato strappato dalle braccia della madre, Alexandra Morau. In quel momento, la donna stava accompagnando il figlioletto a scuola. Il furgone è stato trovato lo scorso 6 ottobre intorno alle 22:30 da una pattuglia di carabinieri di Limena, cittadina sita in provincia di Padova.

A rapire il bimbo sarebbe stato il padre Bogdan. Si sospetta che l'uomo sia stato aiutato da dei complici.

Bimbo rapito Padova: furgone ritrovato a Limena

I carabinieri hanno trovato il furgone di colore nero, un Mercedes Vito per la precisione, a Limena, all'interno di un'area industriale sita in via Martin Piva, a poca distanza dall'officina meccanica Veba. Gli inquirenti hanno riconosciuto il veicolo grazie alle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso i rapitori del piccolo durante la fuga. Gli inquirenti hanno poi portato il furgone in una zona protetta affinché fossero svolti sul veicolo ulteriori rilievi scientifici. Si ipotizza che i rapitori avessero a disposizione un altro veicolo sul quale proseguire la loro fuga e far perdere così le loro tracce.

La misteriosa foto di una donna

Si segnala un'altra pista spuntata da alcune fonti interne dei carabinieri, che potrebbe dare un contributo nel prosieguo delle indagini. Gli inquirenti sono entrati in possesso di una foto scattata da Alexandra Morau. Su di essa è ritratto il volto di una donna. A detta di Alexandra, lei e il suo figlioletto sarebbero stati spiati e pedinati da questa persona fino al posto in cui è arrivato il furgone che ha portato via il piccolo.

Ora si sta cercando di capire se questa donna (la cui identità deve essere ancora verificata) abbia agito da palo durante il rapimento del bambino. Nulla di sicuro al momento: sono in corso opportuni accertamenti al riguardo.

I problemi tra Alexandra e Bogdan

I problemi tra Alexandra Morau e Bogdan Hristache, rispettivamente madre e padre del bambino, sono iniziati qualche tempo fa.

Alexandra è una ragazza originaria della Moldavia, trasferitasi in Italia dopo che il suo compagno aveva mostrato segni di squilibrio. La donna aveva ottenuto l'affido del bambino nel 2018. I giudici di Bucarest, città d'origine di Bogdan, avevano imposto all'uomo un divieto di avvicinamento. Lo scorso 5 ottobre un Mercedes nero si è avvicinato ad Alexandra e al bambino lungo il tragitto per arrivare a scuola. Dal furgone sarebbero usciti tre uomini. Uno di loro è stato identificato da Alexandra come Bogdan. Quest'ultimo le avrebbe tolto il figlioletto dalle braccia mentre gli altri due la tenevano immobilizzata.