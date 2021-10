Jared Leto si è trovato nel bel mezzo degli scontri a Roma. Nella giornata di ieri, sabato 9 ottobre, il cantante e attore era a Roma in centro, dove nel frattempo era in corso una manifestazione contro il Green Pass e l'obbligatorietà del certificato verde tra i lavoratori a partire dal prossimo 15 ottobre: non sono mancate le tensioni, con la polizia che ha sparato gas lacrimogeni contro le frange più estreme dei manifestanti.

L'artista statunitense ha documentato il tutto pubblicando alcune stories su Instagram e non ha nascosto la sua paura per quello che avrebbe dovuto essere un normale sabato pomeriggio.

Il cantante si ritrova per caso in mezzo agli scontri

Ieri a Roma in Piazza del Popolo si è tenuta la manifestazione contro il Green Pass. Nel pomeriggio una parte dei manifestanti ha improvvisato un corteo verso Via Veneto e un'altra parte verso via del Corso, ciò ha creato non pochi problemi di ordine pubblico con tensioni con la polizia. Proprio a via del Corso i manifestanti hanno creato scompiglio tra i romani e i turisti a passeggio.

A quanto si apprende tra i passanti c'era anche l'attore e cantante Jared Leto. Il frontman dei Thirty Seconds to Mars ha documentato con alcune foto il lancio dei lacrimogeni da parte degli agenti e non ha nascosto la propria paura.

La protesta No Green Pass a Roma

A Roma il sit-in contro il Green Pass previsto a Piazza del Popolo si è trasformato in un corteo non autorizzato e non sono mancati disordini e violenze.

In prossimità dei palazzi istituzionali le forze dell'ordine in assetto antisommossa hanno deciso di intervenire con lacrimogeni per evitare ulteriori disordini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questa zona non era previsto il corteo e ciò ha quindi colto alla sprovvista molti romani e turisti intenti a passeggiare in Via del Corso, come lo stesso cantante Jared Leto. In tutto si è registrato un ferito tra la polizia e quattro fermi disposti dall'autorità.

Non mettete in mezzo Jared Leto non sta manifestando con nessuno. Si è trovato nel tafferuglio perché alloggia lí vicino e si è beccato pure un lacrimogeno. ⚰️ Ha riportato solo ciò che ha visto amen. Lasciatelo stare. pic.twitter.com/d43v7aZQxM — QueenofPromise⨺ (@GaiaFromMars) October 9, 2021

Le parole di Jared Leto

Il 49enne statunitense, attore e musicista dei Thirty Seconds to Mars, era a Roma e per caso si è ritrovato nel bel mezzo delle tensioni e degli scontri nel centro della capitale.

Su Instagram ha pubblicato alcune foto e ha documentato il tutto pubblicando alcune stories: "Mi son ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia", ha scritto il cantante con un post sui social.

Il musicista è sembrato spaventato e sicuramente i lacrimogeni e le tensioni lo hanno provato. ”Da ciò che ho capito riguardava l’obbligo di vaccino e green pass... Mi son beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata”.