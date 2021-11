Una giovane di 25 anni è tragicamente deceduta nella giornata del 7 novembre dopo essere stata travolta da un mezzo agricolo. La vicenda si è verificata nel cosentino e al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto si è verificato. Sembrerebbe che la giovane stesse raccogliendo patate in un terreno nel momento in cui il padre, non accorgendosi di lei, l'avrebbe travolta. Tempestivo l'intervento dei sanitari del 118 sul posto, ma non c'è stato nulla da fare. Sul luogo anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo agricolo e le forze dell'ordine per i rilievi di rito.

Si è in attesa del medico legale per i rilievi e dell'autorizzazione del magistrato per la rimozione della salma.

Cosenza, donna travolta e uccisa da un mezzo agricolo mentre stava lavorando

Sono state rese note solo le iniziali del nome della 25enne, M. V., che nel pomeriggio di oggi 7 novembre è deceduta mentre stava lavorando in un terreno agricolo di sua proprietà situato nei pressi del comune di Casali del Manco, precisamente in località Fiego, nella frazione di Pedace. Dalle prime sommarie ricostruzioni sembrerebbe che la giovane stesse lavorando insieme al padre. L'uomo, per cause ancora tutte in corso di accertamento, l'avrebbe travolta. Non si sarebbe reso conto della presenza della ragazza è non sarebbe riuscito a evitarla.

Notando quanto accaduto, l'uomo ha lanciato immediatamente l'allarme facendo giungere sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato di fare tutto il possibile per poterla rianimare, non riuscendoci. Sul luogo è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore, che hanno dovuto estrarre il corpo della ragazza che era rimasto incastrato fra le lamiere del mezzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le forze dell'ordine del comando stazione di Aprigliano hanno invece iniziato a effettuare tutti i rilievi di rito per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto successo. Al momento si è in attesa del medico legale per poter effettuare i rilievi sul corpo della giovane e dell'autorizzazione del magistrato per la rimozione della salma.

Il padre della 25enne risulta essere in stato di shock ed è stato soccorso dal personale sanitario. Sgomento e incredulità fra i conoscenti e gli amici della ragazza che non riescono a capacitarsi di quanto accaduto. Molti gli attestati di stima e di vicinanza ai familiari.