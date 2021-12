Sembra essere ritornato il sereno tra Alex Belli e Delia Duran. La modella venezuelana protagonista del presunto triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge ha deciso di perdonare il suo compagno e ritornare a vivere insieme nella loro casa a Milano. Nelle scorse ore, l'ex attore di Centovetrine le ha dedicato una lettera romantica e significativa, parole importanti con cui ha espresso alla donna il desiderio di volere un figlio. Non è ancora archiviata invece la vicenda del finto Gossip con l'imprenditore Carlo Cuozzo. La donna ha infatti deciso di querelarlo per diffamazione.

Le parole di Alex Belli per Delia Duran: 'Sei speciale'

Nella lunga lettera per Delia Duran, Alex Belli ha dichiarato tra le tante cose: "Sei l'amore della mia vita, la metà che mi completa". E poi ancora le ha detto che non ha mai smesso di lottare per lei e per il loro amore. Alex Belli ha aggiunto che sono due guerrieri, due anime che hanno bisogno l'una dell'altra. Nella lettera Belli ha scritto: "Senza di te sono perso, ho capito quanto tu sia fondamentale per la mia vita". Alex che non ha mai nascosto di volere diventare padre ha epresso a Delia il desiderio che sia lei la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nel loro amore. Alex Belli ha definito Delia Duran una donna speciale.

Delia Duran e la querela a Carlo Cuozzo per diffamazione

Delia Duran nel frattempo ha deciso di querelare Carlo Cuozzo, l'uomo con cui è stata paparazzata alcune settimane fa in atteggiamenti piuttosto intimi. Le foto la ritraevano a cena in un noto ristorante milanese intenta a scambiarsi baci e affettuosità con l'uomo. Se Delia ha però confessato a Verissimo che è stato un finto gossip, una vendetta nei confronti di suo marito Alex, Carlo Cuozzo continua a sostenere che quello che è successo è stato tutto vero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'imprenditore ha addirittura dichiarato che lui e Delia Duran hanno passato la notte insieme. Di fronte a queste affermazioni ritenute false da Delia, la donna ha comunicato sui social di aver dato incarico al suo legale di fiducia per tutelare e difendere la sua immagine in tutte le sedi competenti. Delia ha parlato di comportamento spregevole da parte di "certi soggetti" che per avere momenti di visibilità non hanno esitato a millantare situazioni e vicende false e sopratutto non veritiere.

La modella venezuelana ha aggiunto che sono stati lesi la sua reputazione, il suo decoro e il suo onore. Intanto, dalle anticipazioni apparse sul web nelle scorse ore, pare che nella puntata del 3 gennaio, Delia diventerà una concorrente ufficiale del reality insieme all'attore indiano Kabir Bedi.