L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli e Delia Duran da pochi giorni hanno ripreso la loro vita da marito e moglie, ma fra tanti dubbi da parte della modella. Delia ha dato un'altra possibilità a suo marito, anche se quest'ultimo ha avuto un'intesa con la sua compagna d'avventura Soleil Sorge. Ma l'ex volto di Temptation Island non è sicura se la scelta che ha fatto sia quella giusta, e per questo ha cercato l'opinione dei suoi follower, chiedendogli che cosa avrebbero fatto se fossero stati al suo posto.

Delia: 'È stata una scelta impulsiva parlare con Soleil Sorge, ero furiosa'

Paradossalmente nel profilo social dell'attore di Centovetrine tutto sta andando per il verso giusto, pubblicando storie "mielose" con sua moglie. Mentre nel profilo di Delia, tutto è circondato di dubbi. La modella anche se lo ha perdonato, ribadendo che una donna quando ama perdona, sembra essere titubante sulla scelta che ha fatto. In una serie di stories su Instagram, Duran ha chiesto ai suoi fan che cosa non avrebbero fatto se fossero stati al posto suo. Un utente le ha risposto: "Non avrei parlato con Soleil". Al riguardo, la moglie di Alex ha spiegato che è stata una scelta impulsiva e non sa se ha fatto bene. Però secondo la modella, come si fa a stare ferma quando in gioco c'era l'amore della vita?

'Ancora non lo so se la scelta che ho fatto sia quella giusta'

Sempre tramite le Instagram stories, Delia ha svelato ai suoi follower che tutt'ora non sa se ha fatto la cosa giusta, ovvero continuare la relazione con Alex Belli.

"Vi svelo un segreto, sono stata impulsiva in tutto - ha scritto la moglie di Belli e poi ha aggiunto - ho perdonato in poco (tempo, ndr) Alex perché sono una donna che ama.

Ma ora sto soffrendo tanto". E poi ha proseguito: "Tutto é un grosso punto interrogativo e ogni mattina mi costringo a sorridere ma tutto è così strano". La modella venezuelana pensa che sta vivendo un brutto sogno e la cosa che la sta tormentando è il fatto se sia stato o meno solo un errore.

'Se non esce la verità non supererò il momento'

L'avventura di Alex Belli nella casa di Cinecittà è avvolta nel mistero, cosa ha fatto sotto le coperte con la modella italo-americana? Tutti e due ribadiscono che si sono solo coccolati, ma i loro movimenti fanno pensare ad altro. Proprio per questo motivo, Delia ha ammesso che la sua mente è combattuta, anche se suo marito la sta riempiendo di attenzioni, pur di farla stare serena. Tuttavia, Delia ha un grosso punto interrogativo in testa: cosa c'è stato davvero, fino a che punto si sono spinti? Delia ha chiosato le stories, scrivendo: "Se non esce la verità io non potrei superare questo momento".