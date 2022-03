Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, può tornare a sorridere e tirare un lungo sospiro di sollievo. Alle ore 12:19 di questo 31 marzo è uscito dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato il 22 marzo per un'operazione molto delicata, di cui lui stesso aveva voluto parlare pubblicamente sui social. Non sono stati giorni facili, vista la difficoltà dell'intervento: un'asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas.

L'uscita dall'ospedale di Fedez

Dopo diverse settimane molto difficili, Fedez è tornato a casa. L'artista milanese, all'uscita dall'ospedale, ha voluto salutare i giornalisti presenti che lo attendevano con un cenno della mano, prima di salire su una BMW nera per tornare ad abbracciare sua moglie, i suoi figli e tutti i suoi parenti.

La moglie Chiara Ferragni ha subito voluto trasmettere ai suoi follower sui social la felicità per l'arrivo di questo giorno tanto atteso, attraverso un post su Instagram con una didascalia in inglese: "Oggi è una buona giornata".

Nel frattempo sono arrivate anche le prime parole di Fedez sui social, con un post molto commovente, nel quale ha speso parole di ringraziamento per tutte le persone che gli sono state vicino ed in particolare ai medici che gli hanno salvato la vita, agli infermieri e alle infermiere del reparto. Alla fine del messaggio una frase molto importante: "Si torna a vivere". E non potevano mancare, ovviamente, tutte le immagini che risuonano quasi come una liberazione, tra scatti con i medici e i vari sorrisi che non sono mai mancati.

La dedica di Fedez alla moglie

Non poteva mancare la dedica a sua moglie Chiara Ferragni, che in questi giorni gli è stata accanto per tutto il tempo, che non lo ha lasciato solo nemmeno per un minuto. "Per sempre sarà", così Fedez ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a Chiara sempre tramite Instagram, accompagnando la frase con delle fotografie scattate insieme a lei nell'ultima notte trascorsa in ospedale.

Adesso inizierà il percorso di riabilitazione, sicuramente non breve ma con il peggio lasciato alle spalle avrà sicuramente un sapore diverso. Può tornare ad abbracciare anche Leone e Vittoria, i suoi due figli di cui ha sentito moltissimo la mancanza. Qualche ora fa, proprio a proposito di ciò, il rapper ha voluto condividere un altro post su Instagram direttamente da casa, dove stavolta ci sono con lui i suoi bambini.