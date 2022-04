A Perugia una ragazza di 17 anni è morta a seguito di febbre e mal di gola. Secondo i recenti risultati dell'autopsia Maria Elisa, questo il nome della ragazza, sarebbe morta la scorsa domenica a causa di una polmonite fulminante, saranno determinanti gli esiti degli esami istologici per chiarire in modo più preciso le cause della scomparsa.

Morta a 17 anni dopo febbre e mal di gola

La giovane Maria è morta poco dopo essere stata ricoverata in ospedale. Dopo aver manifestato sintomi come mal di gola e febbre la ragazza è peggiorata e in poco tempo non c'è stato nulla da fare per lei.

Stando ai primi esiti dell'autopsia sarebbe venuta a mancare a seguito di una polmonite fulminante. Dal prossimo esame istologico si potranno avere ulteriori dettagli sulle cause della morte.

Su Facebook intanto è arrivato il messaggio straziante del padre della ragazza che fa sapere che intraprenderà le vie legali per fare luce sulla morte della figlia e venire a conoscenza della verità.

L'autopsia sulla 17enne morta a Perugia

La ragazza, una 17enne di Balanzano, è deceduta all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia negli scorsi giorni. E poco fa sono arrivati i primi risultati dell'autopsia, condotta dalla consulente della Procura di Perugia nella giornata di giovedì: la causa sarebbe una polmonite fulminante.

La causa del decesso potrebbe essere legata ad un mix letale tra un virus ed un batterio come lo stafilococco. All'esame autoptico hanno preso parte anche i consulenti indicati dai familiari di Maria, i dottori Carmine Gallo e Andrea Fornari.

Decisivi gli esami istologici

Adesso saranno decisivi gli esiti degli esami istologici per avere informazioni più precise sulle cause che hanno portato alla morte della giovane.

L'avvocato della famiglia fa sapere al Corriere della Sera che i periti nominati dalla famiglia "non si sono sbilanciati" e fa sapere che "ci vorrà ancora qualche giorno" per avere maggiori informazioni. Su Facebook intanto il padre fa sapere di aver preso le vie legali per avere piena verità su questo caso di cronaca.

Al momento l'ipotesi è quella secondo cui il virus ed il batterio isolato dai medici possano aver provocato la forma grave di polmonite bilaterale.

La giovane, arrivata in ospedale dopo aver manifestato sintomi quali mal di gola, febbre e difficoltà respiratorie, era stata subito ricoverata nel reparto di terapia intensiva per essere intubata. Con il passare delle ore la situazione è degenerata fino alla morte, avvenuta la scorsa domenica, a 36 ore dal suo arrivo all'ospedale di Perugia.