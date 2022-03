Emanuel Caserio, alias Salvatore Amato, è tra i volti più amati de Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1.

L'attore, in un'intervista concessa al programma Oggi è un altro giorno, ha parlato di uno dei drammi che ha cambiato per sempre la sua vita: la morte del fratello Edoardo, venuto a mancare quando era poco più che un bambino.

L'attore di Salvatore de Il Paradiso 6, si racconta in tv insieme alla sua mamma

Nel cast de Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio è diventato uno dei volti di punta della soap, amatissimo dal pubblico che tutti i giorni si collega su Rai 1 per seguire le nuove vicende di Salvatore Amato, alle prese con la difficile relazione con la giovane Anna Imbriani, che gli ha stregato il cuore.

Questo pomeriggio, Emanuel Caserio si è raccontato in una lunga intervista concessa al programma di Serena Bortone, dove per la prima volta ha affrontato insieme alla sua mamma, il dramma legato alla morte di suo fratello.

L'attore di Salvatore de Il Paradiso delle signore ha parlato a cuore aperto di quel momento difficile della sua vita, quando ha dovuto dire addio per sempre al suo fratellino morto a soli 9 anni, per colpa di un brutto male.

L'attore di Salvatore, Emanuel Caserio, parla della morte di suo fratello

"Mi sentivo un po' in colpa perché il dolore della perdita di un fratello non sarà mai uguale a quello della perdita di un figlio, però mia madre è stata una grandissima donna", ha dichiarato l'attore protagonista della soap opera pomeridiana di Rai 1.

"Mi sentivo in colpa perché era come un po' toccare il suo dolore: era dare un giudizio a questa forza che non riusciva ad avere. Ma lei come mio padre", ha raccontato Emanuel Caserio parlando della morte di suo fratello e del modo in cui hanno affrontato questo dramma in famiglia.

"Mio padre aveva una voce registrata di mio fratello, e la sentiva ogni sera in camera da letto", ha svelato Emanuel Caserio con la voce rotta dall'emozione fino a sfiorare le lacrime.

'Era tutto nero', racconta Emanuel Caserio parlando della morte di suo fratello

"Era uno di quei momenti in cui arriva tutto: papà aveva perso il lavoro, mamma era in forte depressione. Avevo perso mio fratello, io non lavoravo", ha raccontato Caserio ricordando quel difficile momento che ha cambiato per sempre la sua vita, ma anche quella della sua famiglia.

"Avevo 19 anni. L'unico modo era prendersi a schiaffi e svegliarsi in qualche modo per galleggiare. Era tutto nero", ha proseguito ancora l'attore di Salvatore Amato de Il Paradiso delle signore, che oggi si gode il successo della soap opera pomeridiana in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato.