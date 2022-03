Momento delicato e difficile quello vissuto da Kledi Kadiu e dalla sua famiglia. Il suo secondogenito, nato alla fine della scorsa estate, ha accusato un problema di salute molto grave a tredici giorni dalla nascita, che ha portato lui e la moglie Charlotte Lazzari a temere per la vita del piccolino. Gabriel, questo il nome del bambino, è stato per più di un mese in terapia intensiva dopo una diagnosi di meningo-encefalite, definita dall'ex insegnante di Amici come "l’inizio di un calvario". A oggi il bimbo si sta riprendendo con l'aiuto delle terapie riabilitative giuste e l'amore della sua famiglia.

Kledi con il suo messaggio ha voluto dare forza a tutti i genitori che devono affrontare delle criticità, come accaduto a lui e a sua moglie.

La pesante diagnosi sul secondogenito di Kledi

"A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite", ha esordito Kledi su Instagram in un post dedicato al figlio e al grave problema di Salute che l'ha colpito.

Il ballerino ha voluto attendere prima di raccontare quanto accaduto per salvaguardare la sua famiglia, Charlotte e la primogenita Lea nata nel 2016. "Con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza", ha detto Kadiu riferendosi al modo in cui il figlio è riuscito a recuperare dopo un mese e mezzo di terapia intensiva.

"Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice", ha ammesso il danzatore definendo il bimbo un "piccolo guerriero". Il percorso è stato lungo, ma la famiglia ha sempre potuto contare sull'amore come prima fonte di sostentamento. Proprio per questo, il ballerino ha voluto raccontare la triste vicenda, in modo tale che possa essere un esempio per chi affronta il loro stesso delicato percorso.

Il ballerino: 'Grati per avere Gabriel al nostro fianco'

"Ci sentiamo immensamente grati per avere Gabriel al nostro fianco", ha terminato Kledi, il quale è consapevole che a volte si può toccare il fondo, ma bisogna avere la forza per rialzarsi anche perché è proprio questo l'insegnamento che gli ha dato il bimbo appena nato.

Il ballerino ha precisato che è fondamentale è avere al proprio fianco le persone giuste, riferendosi anche ai medici che hanno curato il suo piccolino.

Adesso Kledi e la sua famiglia sono in ripresa e hanno affrontato non senza difficoltà la malattia, ma ciò che più conta è stato l'amore che non è mai venuto a mancare. Per l'ex insegnante di Amici, la moglie Charlotte, la figlia Lea e il figlio Gabriel può iniziare un nuovo percorso all'insegna della positività.