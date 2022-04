Assunta Almirante, vedova di Giorgio, fondatore del Movimento Sociale, si è spenta all'età di 100 anni nella sua casa romana. La donna, il cui vero nome era Raffaella Stramandinoli, era nata il 14 luglio 1921 a Catanzaro. Una vita piena, che l'ha vista legata, prima al marchese Federico de' Medici, poi al leader del Movimenti Sociale. La donna è stata per anni una figura di riferimento nella destra italiana.

Raffaella Stramandinoli, al secolo Assunta Almirante, si è spenta nella capitale, all'età di 100 anni, compiuti lo scorso 14 luglio.

La donna, calabrese di nascita, ma romana di adozione, era stata il grande amore di Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano. Assuntina, nel 1942, all'età di 21 anni, sposò in prime nozze il marchese Federico de' Medici, con il quale ebbe tre figli: Marco, Marianna e Leopoldo. Nel 1952 ci fu l'incontro che le cambierà la vita, con l'allora deputato, Almirante. Fra i due fu amore a prima vista, tanto da spingerli a mettere in discussione i precedenti matrimoni. La coppia ebbe anche una figlia nel 1958, che, tuttavia, venne riconosciuta dal marchese, per non far si che venisse considerata figlia illegittima. Dopo la morte di de' Medici, nel 1969, Assunta sposò Giorgio in chiesa con rito di coscienza, dato che anche Almirante era stato precedentemente sposato, seppur con rito civile.

Da allora la coppia è sempre rimasta unita, fino al momento della morte del leader del MSI, avvenuta nel 1988. I funerali della vedova Almirante si terranno giovedì 27 aprile, alle ore 14, nella chiesa di Santa Maria a Montesano in Piazza del Popolo a Roma.

Il ricordo di Assunta Almirante, Meloni: ' Addio grande donna'

Assunta Almirante non è stata solo la moglie del fondatore del Movimento Sociale, ma anche una figura di spicco nel panorama politico italiano.

Considerata per anni la regina madre della destra italiana, dispensatrice di consigli, quanto di dure critiche. Difatti, sponsorizzò Gianfranco Fini, definito "il delfino" di Giorgio, ma non approvò la svolta di Fiuggi del 1995. Alla notizia della dipartita di donna Assunta Almirante, non sono mancati i messaggi di omaggio da parte di esponenti della Politica, tra cui Giorgia Meloni.

"Assunta Almirante ha raggiunte suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana. A nome mio e di Fratelli d'Italia esprimo il mio profondo cordoglio per questa perdita". Lo scrive il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ricordando l'impegno della donna per mantenere vivi i valori della destra italiana.