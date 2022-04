Dopo aver raccontato della malattia rara da cui è affetto con un video postato su Instagram, Antonino Spinalbese ha deciso di svelare alcuni dettagli inediti della sua condizione fisica ai microfoni di Eleonora Daniele. Ospite di Storie Italiane, l'ex di Belen Rodriguez ha confessato che la malattia ha cambiato la sua prospettiva: per la prima volta si è sentito solo e se fino al malore si credeva un supereroe, adesso ha compreso che per lui è arrivato il momento di ricominciare. Ad aiutarlo a superare il momento difficile c'è la figlia Luna Marì, con la quale Antonino ha un rapporto speciale.

La confessione sull'ex di Belen circa la sua salute

"Mi sono sempre sentito un supereroe, scioccamente, non avevo mai neanche assunto farmaci", ha confessato Spinalbese durante la sua ospitata a Storie Italiane venerdì 15 aprile. Fino ad oggi si sapeva veramente poco della malattia che ha colpito il padre della secondogenita di Belen ma adesso è stato lui stesso a dare qualche dettaglio in più. Il problema di salute che lo ha colpito riguarda il pancreas e per lui è stato un punto di svolta, perché ha dovuto affrontare un momento difficile che lo ha portato a riconsiderare la sua vita.

"Ho scoperto di avere un problema al pancreas", ha confessato Spinalbese aggiungendo di essersi spaventato quando ha visto che i dolori al ventre aumentavano sempre di più.

"Diciamo che ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni molte volte scaturiscono da noi stessi", ha proseguito Antonino convinto che in fondo la malattia sia stata un modo che il suo corpo ha usato per invitarlo a ricominciare da se stesso.

Antonino papà innamorato di Luna Marì

Antonino si è dovuto nutrire solo con flebo per qualche giorno, poi pian piano ha ripreso ad alimentarsi normalmente, ma è chiaro che non è stato per nulla facile.

E se Eleonora ha affermato che è stato coraggioso da parte sua raccontare cosa stava succedendo nella sua vita attraverso un video, Spinalbese ha spiegato che è stato solo un modo di dare forza a chi magari sta affrontando la sua stessa situazione. Antonino si è sentito solo e magari le sue parole potevano essere da supporto ad altri.

Mentre Belen Rodriguez sta vivendo un momento felice accanto al ritrovato amore Stefano De Martino, Antonino si sta concentrando sull'amore per la figlia. Nessun cenno alla ex, ma per la figlia Luna Marì l'hair-style ha speso parole dolcissime. "È grazie a lei se sto continuando a respirare, è una bambina bellissima" , ha detto Spinalbese definendo il tempo passato con la piccolina come un 'film bellissimo'. Parole di un papà innamorato, come è giusto che sia: Luna Marì per Antonino rappresenta un punto di ripartenza.