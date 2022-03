Senza filtri e in maniera sincera Antonino Spinalbese si è raccontato sui social condividendo con i suoi follower uno dei momenti più bui della sua vita. La ritrovata serenità della sua ex, Belen Rodriguez, che secondo molti starebbe vivendo un ritorno di fiamma con Stefano De Martino [VIDEO], non ha corrisposto per lungo tempo alla tranquillità di Antonino, che solo adesso sta iniziando a riprendersi. Spinalbese per la prima volta non solo ha parlato della fine della sua storia con la show-girl argentina ma anche della scoperta di una malattia con cui dovrà fare i conti probabilmente tutta la vita.

Antonino: 'Con Belen un universo parallello'

'Due anni fa credevo di aver raggiunto l’alba di Una vita felice, ma non era così', ha esordito Antonino in un lungo messaggio postato su Instagram in cui si racconta a cuore aperto. Dopo aver affrontato la morte del padre, Spinalbese era certo di aver passato il momento più difficile della sua vita ma purtroppo tanti avvenimenti poco piacevoli dovevano ancora arrivare. L'amore con Belen lo ha travolto, così come un nuovo lavoro. Ma evidentemente non tutto è oro ciò che luccica.

'Come venire catapultato in un mondo parallelo, in un universo nuovo', ha detto Spinalbese parlando della sua storia con Belen, la madre della sua primogenita. La sua vita amorosa all'improvviso è diventata di dominio pubblico, le questioni private sono diventate titoli di giornali.

'Era una vita felice che non finiva di stupirmi', ha proseguito l'hair-stylist ma il momento più bello della sua vita si è trasformato nell'inizio del declino, con i problemi di coppia che diventavano sempre più grandi. Ma questo è solo l'inizio: la perdita di lucidità lo porta a fare un incidente e anche lì il peggio doveva ancora arrivare.

La risalita dopo il periodo buio

Antonino ha sentito un forte dolore al fianco che lo ha costretto a recarsi all'ospedale. 'Mi ricoverano all’istante, partono gli accertamenti e poi arriva il responso: ho una grave malattia autoimmune', ha confessato l'ex di Belen. Dopo 10 giorni in reparto, tornato a casa Antonino non si sentiva più se stesso: aveva perso 13 kg e ciò lo ha destabilizzato anche psicologicamente visto che il suo fisico per lui è sempre stato importante per riconoscersi.

In questo periodo così brutto al suo fianco c'era l'amico Andrea, personal trainer. 'Adesso lo specchio torna a mostrare la mia vera sagoma', ha concluso Spinalbese che adesso sta pian piano risalendo dal buco nero in cui era caduto. Proprio per questo, con l'amico, Antonino ha deciso di dare il via un progetto che cercherà di aiutare tutti coloro che come lui stanno affrontando lo stesso tipo di difficoltà, dimostrando che dal buio può arrivare la luce.