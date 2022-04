Ha passato uno dei momenti più brutti della sua vita Sonia Lorenzini e ha deciso di condividerlo con i suoi follower. L'influencer, infatti, è apparsa nella giornata di lunedì sul suo profilo Instagram molto provata e visibilmente preoccupata, raccontando di non poter augurare una buona settimana perché era reduce da una notte al pronto soccorso. Sonia ha avuto il suo primo attacco di panico: le sensazioni fisiche legate al disagio psicologico l'hanno travolta e spiazzata, in quanto non si rendeva conto di cosa le stesse accadendo, ma ha sentito il suo cuore che cedeva.

Lorenzini si è ripresa ma la sua preoccupazione resta, poiché teme che possa accadere di nuovo.

L'influencer si confida coi follower

Sonia ha dedicato diverse storie su Instagram e un lungo post, a metà tra lo sfogo e la confidenza, al suo primo attacco di panico, malessere psicofisico che fino alla notte a cavallo tra domenica e lunedì non aveva mai provato ma che l'ha sconvolta. "È stato come un fulmine a ciel sereno", ha esordito l'ex tronista di Uomini e Donne per raccontare i tanti sintomi sentiti durante il momento di paura vissuto.

"La cosa più brutta che ho sentito è stata la sensazione di avere il cuore in collasso e che fossi sul punto di morire", ha proseguito Lorenzini. Fino a quando non l'ha provato sulla sua pelle, Sonia aveva pensato che si trattasse solo di immagini che poteva vedere nei film o che comunque non l'avrebbero mai interessata.

Invece non è stato così. £Credo non dimenticherò mai il mio primo attacco di panico (spero l’ultimo) e la paura che cresceva in modo esponenziale" ha poi scritto l'influencer, che era convinta che tutto si risolvesse in brevissimo tempo e invece la sua mente ha agito in maniera indipendente dal suo corpo.

Le paure di Sonia

In realtà Sonia ha confessato di temere che l'evento possa replicarsi e se accadesse quando è da sola senza nessuno che possa aiutarla, allora avrebbe ancora più paura.

Sonia ha anche chiesto ai suoi follower di condividere con lei eventuali vissuto simili, forse per potersi confrontare e per sentirsi meno sola. Sta di fatto che nelle storie l'ex tronista ha aggiunto di essere dovuta andare all'ospedale, in quanto ha creduto che il suo cuore non ce la facesse a superare la situazione.

Insomma, ha avuto un attacco di panico in piena regola che l'ha messa ko.

Ovviamente l'influencer si augura di non rivivere mai più l'esperienza e per esorcizzare l'avvenimento ha accompagnato il racconto a un'immagine di se stessa su bianche spiagge esotiche. Sonia terrà aggiornati i suoi follower, che subito l'hanno sostenuta con messaggi di affetto.