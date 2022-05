Domenica 1 maggio Francesca De André ha pubblicato un post su Instagram in cui spiegava ai suoi fan di essere scomparsa dai social perché ha detto di aver subito "una grave aggressione". La 32enne non ha rivelato cosa sia accaduto nei dettagli ma ha parlato di 'condizioni tragiche psicofisiche' in cui riverserebbe tuttora.

Le parole della ragazza

Da qualche giorno a questa parte, Francesca De André si era allontanata dai social. Nel tardo pomeriggio di domenica 1 maggio, la 32enne è tornata con una storia su Instagram. La figlia di Cristiano De André ha scritto: "Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, della quale non sono ancora in condizioni di parlare".

Ha poi aggiunto: "Non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento). Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto".

Francesca ha confidato che non riesce a dire cosa le sia accaduto nei dettaglio, in quanto le sue condizioni psicofisiche non sono delle migliori. Nella parte finale del messaggio, la nipote del cantautore Fabrizio De André ha chiesto sostegno a tutti i suoi fan: "Vi chiedeo comprensione, sostegno e affetto". La diretta interessata non ha nascosto che in questo momento ha più bisogno del solito di sentire il calore delle persone che le vogliono bene.

'Bisogna uscire da meccanismo di violenza'

Poco dopo la prima storia, su Instagram, Francesca De André è tornata ad interagire con i suoi follower. La diretta interessata ha confidato di avere ricevuto moltissimi messaggi di sostegno. La 32enne non ha nascosto che si aspettava tutto questo affetto dai fan, perché in questi anni non l'hanno mai fatta sentire sola.

Francesca ha fatto sapere che le premure dei suoi sostenitori la stanno aiutando moltissimo in questo momento delicato e le stanno dando la forza di reagire. Poi ha scritto: "Bisogna uscire da meccanismi di violenza".

De André: "Non c'è dietro nessuna strategia"

Da quanto è emerso, alcuni utenti avrebbero insinuato che Francesca abbia parlato di un episodio grave ma non abbia voluto dire di cosa si tratti solo per essere invitata nei vari salotti televisivi.

A tal proposito la diretta interessata ha precisato: "Non c'è dietro nessuna strategia". Francesca De André ha fatto sapere che chiunque l'abbia seguita in questi anni ha capito che non ha mai utilizzato la sua vita personale per ottenere visibilità: "Ho voluto portare rispetto ai miei follower spiegando la mia assenza". Infine, la 32enne ha ribadito che attualmente il suo stato psicofisico non le permette di fornire ulteriori dettagli.