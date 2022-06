Brutta disavventura per l'attore di Dante Romagnoli de Il paradiso delle signore. In queste ore, sui social, Luca Bastianello ha messo al corrente i numerosi fan che lo seguono, della tremenda aggressione subita nei pressi della stazione a Roma.

L'attore ha ammesso di aver riflettuto a lungo prima di condividere questa triste esperienza con le persone che lo seguono virtualmente ma, alla fine, ha scelto di raccontare ciò che gli è accaduto anche per spingere le vittime di aggressioni a denunciare sempre.

Brutta aggressione per l'attore di Dante de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, l'attore di Dante nel cast de Il Paradiso delle Signore 7, ha raccontato sui social di essere stato aggredito da una persona ancora ignota, nei pressi della stazione.

"Voglio convincere tutte le persone che sono state oggetto di violenza fisica a denunciare, a condividerlo, perché non siete soli", ha esordito Luca Bastianello che ha scelto così di condividere la sua triste esperienza per convincere le persone a non restare in silenzio e a denunciare sempre quando si verificano episodi del genere.

'Mi ha tirato una ginocchiata': la drammatica esperienza dell'attore di Dante

"Un idiota, non so come altro definirlo, mi ha tirato una ginocchiata che ha lacerato lo strato muscolare vicino al femore", ha raccontato il protagonista della seguitissima soap opera del pomeriggio di Rai 1.

Bastianello ha svelato di aver subito presentato una denuncia alla Polizia anche se, al momento, l'aggressore che lo ha duramente colpito non è stato ancora identificato e quindi continua ad essere a "piede libero". L'attore ha poi ammesso di essere rimasto paralizzato psicologicamente da questa aggressione, che lo ha profondamente segnato e colpito.

Intanto proseguono le riprese de Il Paradiso delle signore 7 e, al momento, non si hanno ancora notizie certe sul futuro di Dante Romagnoli nel cast della soap opera.

Dante Romagnoli potrebbe uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7

Nell'ultima stagione, infatti, tra Dante e Beatrice c'è stato il trionfo dell'amore e i due avevano scelto di lasciare insieme Milano per iniziare un nuovo percorso di vita lontani da tutto e tutti.

L'attrice che veste i panni di Beatrice Conti, in una recente intervista, ha confermato che non sarà presente nel cast della settima stagione mentre resta da capire cosa ne sarà di Dante.

Anche lui uscirà di scena definitivamente dalla soap oppure tornerà a mettere piede in città per i suoi intricati affari? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate di questa settima, attesissima stagione della soap, in partenza a metà settembre nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Rai.

Il ritorno di Cosimo Bergamini nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Intanto, dalle prime anticipazioni che arrivano dal set di questa settima stagione, è emerso che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Cosimo Bergamini, interpretato dall'attore Alessandro Cosentini.

A svelare il suo ritorno sono stati alcuni scatti dal set de Il Paradiso delle signore, i quali hanno tolto ogni dubbio sul fatto che il marito di Gabriella rimetterà piede in città dopo un lungo periodo di assenza.

Al momento, però, non si sa ancora se si tratta di un ritorno stabile a tutti gli effetti oppure momentaneo, dettato magari da motivi di lavoro: lo scopriremo nel corso degli episodi della stagione 2022/2023.