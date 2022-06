Un incidente stradale mortale si è verificato in Calabria, precisamente nel reggino, e ha causato il decesso di un giovane di 38 anni. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite nel sinistro e sono state trasportate d'urgenza in ospedale. La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture che si sono scontrate in modo frontale. Sul luogo, oltre al personale sanitario del 118, si sono recate le forze dell'ordine per effettuare i vari rilievi di rito e ricostruire la dinamica dei fatti.

Reggio Calabria, incidente mortale: perde la vita un giovane di 38 anni

Intorno alle ore 9:30 di questa mattina, un grave incidente stradale si è verificato nei pressi del comune di Seminara, nella frazione Barritteri, all’altezza dello svincolo autostradale per Bagnara, in provincia di Reggio Calabria. Da quanto emerso, due autovetture, un'Alfa Romeo e una Ford Transit, si sono scontrate frontalmente per cause ancora tutte da accertare. L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento e il 38enne a bordo dell'Alfa ha avuto la peggio, morendo sul colpo. A bordo della Ford invece stavano viaggiando due commercianti di Bagnara Calabra, che sono rimasti gravemente feriti.

I sanitari del 118 si sono recati rapidamente sul posto e hanno prestato le prime cure ai soggetti coinvolti.

Per il 38enne è stato immediatamente constatato il decesso, mentre i due occupanti della Ford, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati d'urgenza presso l'ospedale di Reggio Calabria, dove sono stati ricoverati in gravi condizioni. La loro prognosi resta riservata.

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini del caso per poter ricostruire l'esatta dinamica di quanto si è verificato.

Il personale dell'Anas e i vigili del fuoco hanno rimosso i mezzi rimasti incidentati e messo in sicurezza la carreggiata.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Pasquale Cammareri ed era un pilota automobilistico, che nella scorsa stagione aveva fatto parte della scuderia “Piloti Per Passione” e si era imposto nella classifica finale dello “Challenge Slalom Calabria”, categoria “Esordienti”, e vincendo il titolo tricolore, sempre nello slalom, categoria “Esordienti”.

Il giovane lascia la moglie e due figli piccoli.

Incredulità fra gli amici e i conoscenti che non si capacitano di quanto accaduto. Il presidente della scuderia reggina, Giuseppe Denisi, in una nota ha scritto: "Non abbiamo più parole se non quelle di stringerci intorno al dolore dei familiari. Rimarrà vivo in noi il ricordo di una persona squisita a trecentosessanta gradi."