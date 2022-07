Un curioso caso si è verificato a Napoli dove, durante uno shooting fotografico, due modelle si sono scambiate un bacio che ha scatenato l'ira di una suora, che si trovava a passare da quelle parti in quel preciso momento.

La scena è avvenuta nei Quartieri Spagnoli e a spiegare nei dettagli come sono andati i fatti è stata la make up stylist Roberta Mastalìa, intervistata da Fanpage.

Napoli, il bacio tra due modelle scatena l'ira della suora

L'episodio si è verificato nel corso della giornata di domenica 17 luglio. Le due modelle, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, note al pubblico in quanto entrambe protagoniste della serie Rai "Mare fuori", stavano scattando degli foto per una nuova campagna pubblicitaria.

Uno di questi scatti prevedeva anche un bacio a stampo tra le due modelle.

Nulla di strano, se non fosse che in quel momento si è trovata a passare una suora, la quale non ha per niente gradito la scena, al punto da sbottare contro le due attrici, "invocando" il diavolo.

La suora sbotta furiosa contro il bacio tra due donne (Video)

La scena è stata immortalata e ripresa dalla make up stylist del set, la quale ha raccontato come sono andati fatti, svelando che mentre stavano realizzando questo shooting fotografico, si è avvicinata una suora la quale ha chiesto loro se fossero andati a messa la mattina.

Di fronte alla risposta negativa del gruppo, la suora ha cominciato a inveire contro i giovani che in quel momento stavano lavorando sul set di questo shooting.

"Ha iniziato a incolpare la nostra generazione per il Coronavirus, poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle" ha raccontato la make up stylist che in quel momento ha assistito e ripreso la scena.

Durante uno shooting a Napoli, le attrici e modelle Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, vengono fermate da una suora mentre si baciano. La suora esclama “che fate? È il diavolo!”



'Che fate? È il diavolo', la suora sbotta contro il bacio tra le modelle

Come si vede dal video, nel momento in cui le due modelle stavano per baciarsi, la suora è intervenuta in seduta stante, avvicinandosi per dividerle e per evitare quel bacio.

"Che fate? È il diavolo. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria" ha esclamato la suora a dir poco contrariata dalla scena che aveva appena visto.

In un primo momento tutte le persone che erano presenti sul set per lo shooting sono rimasti a dir poco spiazzati dal comportamento e dall'atteggiamento della suora.

Inizialmente, come spiegato da Roberta, l'hanno presa sul ridere e non hanno dato peso più di tanto al comportamento della suora, poi però dopo un po' si sono ritrovati a doverle chiedere di andare via dal set, perché stava rendendo difficile il loro lavoro.