La nuova ondata di Covid ha colpito anche Demet Özdemir. L'attrice, attraverso il suo profilo Instagram, ha parlato del contagio e di come sta vivendo il periodo della malattia. L'annuncio è stato fatto con una storia, dove l'attrice ha immortalato alcuni sanitari che si prendevano cura di lei.

Demet Özdemir ha contratto il Covid

Demet Özdemir ha il Covid e a rivelarlo è stata la stessa attrice su Instagram tramite una storia, in cui si vedono alcuni sanitari che (probabilmente a casa sua) si prendono cura di lei. Erano un paio di giorni che l’attrice non si mostrava sui social, suscitando la curiosità e anche il timore dei fan.

Per questo ha deciso di rassicurare tutti.

“Ho preso sempre le vitamine, ma il giorno è arrivato: ho preso il Covid, ma prima di tutto vorrei dire che non c’è nulla di rimandato” esordisce così l’attrice su Instagram, probabilmente facendo anche riferimento agli impegni professionali e personali che la vedranno impegnata durante l’estate.

L'attrice sulla malattia: 'Dolorosa e pesante, il trattamento terapeutico continua'

Demet Özdemir ha anche raccontato la sua esperienza con la malattia: “Sta diventando un po’ dolorosa e pesante, ma il trattamento terapeutico continua. Sto migliorando e torno presto”.

Ha anche invitato i suoi follower a “prestare sempre attenzione” e li ha ringraziati per l’affetto che le hanno dimostrato in questo ultimo periodo: “Vorrei ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per me e si sono dispiaciuti per ciò che mi è successo.

Vi amo tutti”.

Gli impegni estivi di Demet Özdemir: dalle riprese di Love Tatics 2 al matrimonio

In effetti quella del 2022 è un’estate bella impegnativa per Demet Özdemir. L’attrice in primis è impegnata sul set del secondo capitolo di Love Tactics, disponibile prossimamente sulla piattaforma digitale Netflix.

La stagione, però, la vedrà come protagonista anche sul piano personale.

Infatti, presumibilmente il 28 agosto (ma la data non è ancora ufficiale), convolerà a nozze con Oğuzhan Koç. I due hanno ufficializzato il loro fidanzamento con il tradizionale rito del caffè turco e pare che per le nozze opteranno per una cerimonia con un numero di invitati limitato.

Quest'estate anche Özge Gurel e Serkan Çayoğlu convoleranno a nozze.

I due al momento si trovano in Germania, Paese che ha dato anche i natali all'attore e dove attualmente vivono i suoi genitori. Successivamente dovrebbero spostarsi in Italia perché, secondo alcune indiscrezioni, la coppia potrebbe celebrare le nozze a Verona e per quanto riguarda la location si parla di un castello molto romantico. Non resta che attendere l'ufficialità da parte dei futuri sposi.